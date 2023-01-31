Strep A enfeksiyonunda artış var! Strep A nedir, belirtileri neler?

Uzmanlar son günlerde çocuklardaki Strep A enfeksiyonu vakalarında artış olduğunu belirterek, ani başlayan ateş, bademcik şişmesi, bademcik üzerinde beyaz beneklenme, boğaz ağrısı ve lenf bezi şişliğiyle ve deri enfeksiyonları gibi Strep A belirtileri için uyardı. Vakalar genellikle hafif geçiyor ancak A Grubu strep ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

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Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz, son günlerde çocuklarda sık rastlanılan Strep A hakkında bilgi verdi. Yılmaz, “Son aylarda solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere çocukluk çağındaki çok sayıdaki enfeksiyon hastalığında artış söz konusu. Sonbaharın erken dönemlerinden itibaren RSV virüsü, grip yani influenzanın dışında son günlerde çok popüler olan ‘Grup A Streptokok’ yani halk arasında ‘GAS’ olarak bilinen enfeksiyonda artış var. Strep A, toplumda ‘beta mikrobu’ olarak bilinen bir bakteridir. Covid-19 pandemisine neden olan SARS-CoV2 gibi yeni çıkan bir patojen değildir. Geçmişte de enfeksiyon hastalıklarının önemli bir etkeni olarak hayatımızdaydı” diye konuştu.

Strep A enfeksiyonundaki artışın nedenini de açıklayan Prof. Dr. Yılmaz, “Covid-19 pandemi döneminde çocuklarda okulların kapalı olması, sosyal mesafe kuralları, el hijyeni ve maske kullanımı gibi sıkı önlemlerle aslında birçok enfeksiyonu görmedik. Pandeminin sonlarına doğru bu önlemlerin gevşemesiyle enfeksiyon hastalıklarında artış öngörüyorduk. Bu doğru çıktı. Başta viral enfeksiyonlar olmak üzere artış söz konusu” dedi.

‘CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR’

Strep A’nın, viral enfeksiyonların ardından hastalık yapmayı seven bakteri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, hastalığın belirtileriyle ilgili şunları kaydetti:

“Grup A Streptokok enfeksiyonu, geçmişte de günümüzde de sıklıkla bademcik iltihaplanması şeklinde 5 ile 15 yaş arası çocuklarda karşımıza gelebiliyor. Bademcik şişmesi, bademcik üzerinde beyaz beneklenme, yüksek ateş, ani başlayan boğaz ağrısı ve lenf bezi şişliğiyle karşımıza çıkabiliyor. Kızıl hastalığıyla karşımıza gelebiliyor. Bazen deri ve cilt rahatsızlığı görülebilir. Nadiren de ‘Invaziv GAS’ dediğimiz ve hayati tehlike yarabilecek ciddi enfeksiyon hastalıklarına yol açabilir ki toksit şok sendromu ile tansiyon düşüklüğü, ciddi ateş, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi organ ve sistem tutuluşlarına neden olabilir. Yine halk arasında ‘et yiyen hastalığı’ olarak bilinen hastalık formlarıyla da karşımıza çıkabilir. Ateş, yaygın kas ağrıları, cilt döküntüleri ve de nedeni açıklanamayan karın ağrısı ve ishal yakınmalarında, mutlaka hekime başvurulmalı.”

Prof. Dr. Yılmaz, ayrıca enfeksiyon hastalıklarının arttığı dönemde hasta bireylerle temastan kaçınılmasının, kişisel önlemlere özen gösterilmesinin ve kapalı ortamlarda maske takılmasının önemli olduğunu söyledi. DHA

STREP A NEDİR?

Strep A, çok sayıda enfeksiyona neden olabilen A Grubu Streptokok bakterisini ifade ediyor.

Vakalar genellikle hafif geçiyor ancak A Grubu strep ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Strep A nedeniyle bakteriler vücudun derinliklerine inerek akciğerleri, kasları ve kan dolaşımını enfekte ettiğinde ortaya çıktı.

STREP A BELİRTİLERİ NELER?

Strep A semptomları genellikle grip benziyor ve esas olarak bazen “strep boğaz” olarak adlandırılan boğaz ağrısını barındırıyor.

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor. Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Genellikle hızlı bir şekilde başlayan boğaz ağrısı ve yutkunma ile ağrı. Ateş (38°C veya üstü) Kırmızı ve şişmiş bademcikler, bazen dil üzerinde beyaz lekeler. Yumuşak veya sert damakta küçük kırmızı lekeler. Baş ağrısı. Bulantı ve/veya kusma. Boyunda şişmiş lenf bezleri. Vücut ağrıları ve deride döküntü. Bu hastalıkta viral enfeksiyonlarda daha çok gördüğümüz burun akıntısı, göz kızarıklığı, öksürük, ses kısıklığı, ishal gibi şikayetler genelde olmaz.

STREP A NASIL BULAŞIR?

Strep A aslında insanın florasında hastalık yapmadan zaten bulunur ama burada asıl sorun, flora dışı yerlere bulaştığı zaman yaptığı enfeksiyon ve hasarlardır. Yüksek derecede bulaşıcıdır. Anneden geçen antikorlara bağlı olarak yenidoğanda hastalık nadirdir. Farenjit genellikle 5-15 yaş arası çocuklarda, özellikle küçük okul çağı çocuklarında, en yüksektir. Akut farenjitli tedavisiz çocuklar, Strep A'yı tükürük damlacıkları yoluyla havadan ve burun salgısı şeklinde yayabilirler. Yakın temas bulaşmada önemlidir. Bu yüzden okullar ve evler yayılma için önemli ortamlardır. Farenjit için kuluçka süresi 2-5 gündür. Strep A, sık yakın temasın olduğu ortamlarda salgın hastalığa neden olma potansiyeline sahiptir. Ciddi ilerleyici Strep A enfeksiyonlarının yüzde 50'sinde enfeksiyon etkeninin vücuda giriş kapısı bilinmemektedir. Bunların bir kısmı nadiren farenjit enfeksiyonunu takiben gelişir. Öksürme sırasında ağzın kapatılması, ellerin iyi yıkanması ve maske takılması bulaşma riskini azaltır.

STREP A AŞISI VAR MI?

Strep A enfeksiyonlarını önlemek amacıyla uzun süreli antibiyotik kullanımının tek koşulu, akut romatizmal ateş ya da akut romatizmal kalp hastalığı geçirmiş hastadır. Etkinliği saptanmış streptokok aday aşısı vardır, ancak streptokokun çok sayıdaki tipini tek bir aşı içinde sunmak zor bir prosedür olduğu için şu an aşının yaygın ve rutin bir kullanımı bulunmamaktadır.