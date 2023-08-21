Su içmekte zorlanıyorsanız bu öneriler dikkat!

Vücudumuzda hayati bir fonksiyona sahip olan suya özellikle sıcaklıkların arttığı bugünlerde daha fazla ihtiyacımız var. Ancak su içmeyi sevmiyor ve bu yüzden yeterince tüketmiyorsanız sağlığınız için Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren’in önerilerine kulak verin.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlıklı yaşamak için dengeli beslenmek, yeterli fiziksel aktivitede bulunmak kadar günlük yeterli miktarda su tüketmek de çok önemli. “Her zaman susama hissi oluşmadan su tüketmek gerekir” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, suyun faydalarından vücudun susuzluk sinyallerine, günde tüketilmesi gereken su miktarından su içmeyi kolaylaştırma yollarına kadar birçok önemli noktaya değindi. İşte açıklamaları:

BU FAYDALARINI GÖZ ARDI ETMEYİN

Yeterince su içmenin faydaları şöyle sıralanabilir:

– Vücudumuzu toksinlerden arındırır,

– Ödem oluşumunu engeller ve ödem atımında fayda sağlar,

– Kilo kaybına yardımcı olur,

– Besinlerin vücudumuzdan emilimini sağlar,

– Cildi nemlendirir ve kırışıklıkların önlenmesine katkı sağlar,

– Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar,

– Vücut ısısını ayarlar,

– Eklem ağrılarını azaltır,

– Sporcularda performansı artırır,

– Strese iyi gelir,

– Migren hastalarına iyi gelir,

– Kalp sağlığını korur,

– Beynin yüzde

85'i sudan oluşur. Yeterli su tüketimi iyi bir konsantrasyon sağlar.

VÜCUT SUSUZ KALIRSA BU SORUNLAR YAŞANABİLİR

Susuzlukla birlikte vücutta kan hacmi azalır. Tansiyon düşer. Cilt kurur. Sindirim sistemi bozuklukları, bağırsak sıkışmaları, zihinsel performansta aksamalar ve beden hareketlerinde azalma görülür. Özellikle yaz aylarında yeterince su tüketmemek böbrek taşı oluşum riskini artırır. Bunun temel nedeni yaz aylarında terle vücuttan kaybedilen ve vücudun ihtiyacı olan suyun alınmaması durumunda toksinlerin vücuttan atılamaması ve mineral birikimidir. Tüm bu olumsuzlukları engellemek için gün boyunca yeterli miktarda su tüketmeniz gerekir.

KENDİNİZİ TEST EDİN

Susuzluğun hafif belirtileri halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, idrarda azalma ve kabızlıktır. Şiddetli belirtileri ise kas krampları, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve bilinç kaybıdır. Günlük yeterince su içip içmediğinizden emin olmak için idrarınızın rengini de kontrol edebilirsiniz. Eğer idrarınızın rengi koyu ise bu yeteri kadar su içmediğinizi gösterir. İdrarınızın rengi açıldıkça vücudunuzun su ihtiyacını karşıladığınızdan emin olabilirsiniz.

ÇAY, KAHVE GİBİ İÇECEKLER SU YERİNE GEÇMEZ

Sıvı içecekler ile su birbiriyle karıştırılmamalıdır. Su içmekle çay, kahve, süt, meyve suyu gibi içecekleri tüketmek aynı şey değildir. Aksine çay ve kahve gibi içecekler hem vücuttan su atılmasına yol açar hem de su içmenize de engel olur.

NE KADAR İÇMENİZ GEREKTİĞİNİ BÖYLE HESAPLAYIN

Günlük herkesin tüketmesi gereken su miktarı değişmekle birlikte ortalama 2-3 litre arasına tekabül etmektedir. Fakat bireysel olarak incelediğimizde kg başına 30 ml ile hesaplama yöntemiyle günlük içmeniz gerek su miktarını ml cinsinden bulabilirsiniz. Örneğin; 70 kg olan biri için 70×30 ml = 2100 ml günlük tüketilmesi gereken su miktarı bulunabilir.

ÇOCUKLARA SUYU SEVDİRME YOLLARI

Çocuklara suyu sevdirmek için de onlara sevebilecekleri renkli ve ölçülü su mataraları alın, sularını sevdikleri meyvelerle aromalandırın. Örneğin karpuz, çilek, vişne, ananas, elma kullanabilirsiniz. Tüm meyveleri karışım olarak eklemek yerine 1 gün çilekli su, 1 gün elmalı su, bir gün karpuzlu su yaparak çeşitlendirebilirsiniz.

İŞTE ETKİLİ ÖNERİLER

Su içmeyi sevmiyorsanız ya da gün içinde içmeyi unutuyorsanız, şu önerileri hayata geçirin:

– Uyanır uyanmaz çay veya kahve yerine 1-2 bardak su tüketin

– Kendinizi akşam yatmadan önce 1-2 bardak su tüketmeye şartlayın

– Telefonunuza hatırlatma yapın

– Çalışma masanızda, yatağınızın başucunda, ve çantanızda mutlaka su bulundurun.

– Her yemekten önce 1 bardak su için

– Kendinize ölçülü su matarası alın

– Suyunuzu taze nane, limon, çilek, vişne, ananas, salatalık ile aromalandırın.