Sürekli öksüren 34 yaşındaki adam ölü bulundu: Otopside doktorlar şaştı

Son aylarda geçmek bilmeyen bir öksürüğü olan 34 yaşındaki bir genç, evinde ölü bulundu... Yapılan otopside çıkan sonuç ise herkesi şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr

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Galler’de yaşanan bir olay uluslararası kamuoyunda ve tıp dünyasında şaşkınlık yarattı…

34 yaşındaki Stefan Allan, bir süredir bitmek bilmeyen bir öksürükle mücadele ediyordu. Arkadaşlarının uyarısına rağmen iyi hissettiğini söyleyen ve doktora gitmek istemeyen adam arkadaşlarıyla sosyalleşiyor, müzik yapıyor ve işe gidip geliyordu.

Fakat bir süre haber alınamayan Allan’ın evine gidince ekipler şoke edici bir manzarayla karşılaştı… Eve girenler Allan’ın cansız bedenini buldu. Allan’ın arkadaşı Jane Back, “Stefan bir süredir bitmek bilmeyen bir öksürükle mücadele ediyordu. İyi hissettiğini söylüyor ve doktora gitmeyi reddediyordu” dedi.

KANSER TÜMÖRÜ YAYILMIŞ

Allan’ın cansız bedenini inceleyen uzmanlar otopside dikkat çekici bir bulguya ulaştı. Birçok hobisi olan ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten zevk alan 34 yaşındaki Allan’ın vücudunda kanser tümörü bulundu.

Doktorlar tümörün çoktan yayıldığını da açıkladı. Allen’ın arkadaşlarına haber vermeden gizlice doktora giderek kanser teşhisini öğrenip öğrenmediği ise henüz bilinmiyor.

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