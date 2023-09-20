Tam iki katı çıktı: Çabaları takdir edilmeyen erkeklerde kalp hastalığı riski

Yapılan bir araştırma, stresli işlerde çalışan ve yeterince takdir edilmediğini hisseden erkeklerin kalp hastalığına yakalanma olasılığının iki kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kanada’daki Laval Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, erkeklerin yeterince takdir edilmediği stresli bir işin, koroner kalp hastalığı tanısı alma riskini ikiye katlayabileceği tespit edildi. Aynı risk, kadınlar için ise geçerli değildi.

Yöneticiler, teknik personel ve ofis çalışanları da dahil olmak üzere yaklaşık 6.500 beyaz yakalı çalışanı inceleyen araştırmacılar; takdir, maaş artışları ve terfiler gibi iş ödüllerinin, harcadıkları çabanın altında olup olmadığını görmek için sorgulama yaptı.

Çalışma aynı zamanda “iş zorlanmasını” da ölçtü; bu, işin zorlu olması ve çalışanın görevleri üzerinde çok az kontrole sahip olması durumunda daha yüksekti.

Araştırma sonuçlarına göre, bu sorunlardan herhangi birine sahip olan erkeklerin koroner kalp hastalığına yakalanma olasılığı neredeyse yüzde 50 daha fazlaydı. Sağlık durumları ortalama 18 yıl boyunca takip edildiğinde de, her iki iş sorununa sahip erkeklerin koroner kalp hastalığına yakalanma olasılığı iki kat daha fazla çıktı. Bu durum, obez olmakla aynı risk olarak belirlendi.

KAN BASINCINI ARTIRABİLİR

Uzmanlar, işyerinde onlarca yıl takdir edilmemenin ve stresli hissetmenin kan basıncını artırabileceğini, kalbi zorlayabileceğini veya koroner kalp hastalığına neden olan sertleşmiş arterlere katkıda bulunabileceğini söylüyor.

Araştırmayı yöneten Dr. Mathilde Lavigne-Robichaud, “İnsanlara işleri üzerinde daha fazla kontrol, daha fazla takdir ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlamak, erkeklerin kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.”

“Kadınlar için işi daha az stresli hale getirmenin etkileri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak kanıtlar bunun depresif belirtiler riskini azaltacağını gösteriyor. Hepimizin işte harcadığı zaman dikkate alındığında bu sonuçlar son derece önemlidir.” dedi.

İlginizi Çekebilir Stresi antidepresan kullanmadan alt etmek mümkün

İlginizi Çekebilir Stresi azaltmanın en etkili yolları