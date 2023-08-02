Tatil günlerinde daha fazla uyumak kalp krizi, obezite ve felcin habercisi

Hafta içi çalışan kişilerin, uyku ihtiyaçlarını hafta sonu sabahları telafi etmesi yaygın bir durum ancak bir araştırmaya göre, fazla uyumak sağlık için iyi olmayabilir.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de yapılan yeni araştırmalar, hafta içi ve hafta sonları farklı uyku düzenlerinin aslında obezite, kalp krizi ve inme ile bağlantılı bağırsak bakterilerini artırabileceğini keşfetti.



Bilim insanlarına göre, yatakta fazladan 90 dakika geçirmek, iç vücut saatimizi bozmak için yeterli ve bağışıklık sistemimizden sindirim sistemimize kadar bir dizi işlevi etkiliyor.

King’s College London’ın ZOE Predict çalışması, uyandığımız saatteki küçük bir değişikliğin bile biyolojik ritmimizi etkileyebileceğini buldu.

Araştırma için gecede en az yedi saat uyuyan “çoğunlukla zayıf ve sağlıklı” 934 kişi değerlendirildi. Katılımcılardan kan, dışkı ve bağırsak mikrobiyom örnekleri ve glikoz ölçümleri dahil olmak üzere bir dizi numune alındı ve bunları düzenli ve düzensiz uykuya sahip olanlar arasında karşılaştırıldı.

BESLENME DÜZENİ DE KÖTÜ ETKİLENİYOR

Çalışma, hafta içi alarmla kalkmanın aksine hafta sonu yatmanın, düşük beslenme kalitesi, obezite, kalp krizi, inme, diyabet ve kardiyovasküler risklerle bağlantılı olduğu sonucuna vardı.

Fazladan şekerleme yapanların şekerli içecekler tüketme ve daha az meyve ile kuruyemiş yeme olasılıklarının daha yüksek olduğu da bulundu.

KCL’den Kate Bermingham, “Uyku, sağlığın temel direğidir ve uykunun ortasındaki 90 dakikalık bir fark bile sağlığınızla olumsuz ilişkileri olan mikrobiyota türlerini teşvik edebilir.” dedi.

Yine KCL’den Dr. Sarah Berry de, “Her gün aynı bir uyku düzenini sürdürmek, hepimizin yapabileceği, kolayca ayarlanabilen bir yaşam tarzı davranışıdır ve bu, bağırsak mikrobiyomunuz aracılığıyla sağlığınızı daha iyi yönde etkileyebilir.” dedi.



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