TEİS Başkanı Saydan: Eczacılarımıza geçen senenin faturaları hâlâ ödenmedi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, 2022 yılının Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait Suriyeli sığınmacılara ait reçetelerin fatura bedellerini eczacılara ödemediğini söyledi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 6 Şubat'ta yaşanan depremden eczaneler ve eczacıların da etkilendiğini hatırlatarak, “Acı üstüne acı yaşayan meslektaşlarımızı kaybettik, bölgedeki eczacılarımız perişan, ilaçları enkaz altında, evleri eczaneleri yıkıldı” dedi.

Saydan, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 2022 yılının Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait Suriyeli sığınmacılara ait reçetelerin fatura bedellerini eczacılara ödemediğini kaydetti. Böylece özellikle depremin yaşandığı 11 ilde yaşam mücadelesi veren eczacıların sorunlarına bir sıkıntı da böyle eklenmiş oldu.

Saydan, “Eczacılar tarafından Türkiye'nin dört bir yanından gelerek çadır eczaneler kurulması ve vatandaşlarımızın ilaçsız bırakılmaması bölgedeki 4 bin 290 eczanenin ‘depremzede' olduğu unutulmasın” diyerek şunları söyledi:

ÖDEMELER 6 AY GECİKMELİ GELİYOR

Bilindiği üzere afet bölgesine Suriyeli misafirler yoğun bir şekilde bulunuyor ve bu bölgedeki meslektaşlarımızın çoğu Göç İdaresi Başkanlığı ile sözleşme yaparak Suriyeli misafirlerin ilaçlarını karşılıyor. Ancak geçen senenin Ekim, Kasım, Aralık aylarında verilen ilaçların fatura bedelleri eczacılarımıza hala ödenmedi. Afet bölgesindeki sadece üç ilin bile (Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep) Göç İdaresi Başkanlığı'ndan aylık alacağı fatura bedelinin ödenmesi yaraları sarmayı hızlandırır. Bölgede ödemeler 6 ay geriden geliyor.

AİLELERİNE, ÇOCUKLARINA BAKMAK İSTİYORLAR

Eczacılarımız bu faturaların KDV ve vergilerini ödediler ama fatura bedellerini hala alamadılar. Bu meslektaşlarımız öncelikle almaları gereken ödemeleri almak istiyorlar. Enkaz altında kalan ilaçlarının depo borçlarını ödemek, çalışanlarına para vermek, ailelerini, çocuklarını geçindirmek istiyorlar. Bölge eczacıları yaşamak için Göç İdaresi Başkanlığından kestikleri fatura bedellerinin biran evvel ödenmesini bekliyorlar.

DEPREMZEDE OLDUĞUMUZ UNUTULMASIN

TEİS olarak Göç İdaresi Başkanlığından, deprem bölgesindeki meslektaşlarımızın alacaklarını ödemelerini bir an evvel ödemesini istiyor, onların da depremzede olduğunun unutulmamasını hatırlatmak istiyoruz. Bölgedeki ilaç ve eczacılık hizmetinin devam edebilmesi için Başkanlık tarafından kontrolü bitirilmiş, ödemeye hazır hale gelmiş 3 aylık fatura bedellerinin bekletilmeden biran önce ödenmesi için yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz.”

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