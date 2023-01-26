Tip 2 diyabet, kanserden ölme riskini iki katına çıkarıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, tip 2 diyabete sahip olmak belirli kanserlerden ölüm olasılığını iki kattan fazla artırıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Leicester Diyabet Araştırma Merkezi ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu tarafından yapılan araştırma, genellikle obezite ile bağlantılı olan tip 2 diyabetli genç kadınların da meme kanseri geliştirmeleri durumunda yüksek ölüm riskine sahip olduklarını buldu.



Bulgular, kanserin, tip 2 diyabetli kişilerde önde gelen ölüm nedeni olarak kalp krizi ve inmeyi geride bırakmış olabileceğini düşündürürken uzmanlar artan kan şekeri ve insülin seviyelerinin potansiyel olarak diğerlerini daha ölümcül hale getirebileceğine inanıyor.



Çalışma, 1998 ile 2018 yılları arasında tip 2 diyabet teşhisi konan 35 yaş ve üstü 135.000’den fazla Britanyalı hakkındaki bilgilere erişmek için Birleşik Krallık genel pratisyenlik veritabanını kullandı.

SON YİRMİ YILDA ARTTI

Genel kanser ölüm oranları 75 yaşın altına düşerken, tip 2 diyabetle bağlantılı olanlar son yirmi yılda artarak trendi tersine çevirdi.

Araştırmacılar, pankreas, karaciğer ve akciğer kanseri ölüm oranlarının her yaşta arttığını, bağırsak kanserinin ise çoğu yaş grubunda artışlar gördüğünü buldu.

Bu arada, 55 yaş altı olarak sınıflandırılan genç kadınlarda meme kanseri oranları arttı ve 75 yaş ile üzerindekilerde prostat ve endometrial kanser oranları yükseldi.

Verileri yorumlayan uzmanlar, bulguların, tip 2 diyabetli kişilerde, özellikle yaşlı bireylerde artan kanser yükünün altını çizdiğini ve bu popülasyonda kanserin önlenmesine, araştırılmasına ve erken teşhis ve yönetimine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

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