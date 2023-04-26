TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: İnanılmaz bir krizle karşı karşıyayız

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK), 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası’nda Türkiye’de ciddi bir aşı temin ve dağıtım sorunu yaşandığını açıkladı. TTB-AHEK’ten SÖZCÜ’ye yapılan açıklamada, inanılmaz bir krizle karşı karşıya kalındığı belirtilerek, "Aşının haftası var ama kendisi yok. Bebek, çocuk ve gebe aşılarının çoğunun yapıldığı Aile Sağlığı Merkezleri’ne (ASM) yeteri kadar aşı dağıtımı yapılmadığı için binlerce insanın aşı ihtiyacı var ve erteleniyor" denildi.

Latif SANSÜR

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Aşı Haftasına aşısız girildiği, binlerce çocuk ve gebenin aşı beklediğini belirten TTB-AHEK’ten SÖZCÜ’ye yapılan açıklamada “Aşının haftası var ama kendisi yok. Aşısız bir aşı haftası geçiriyoruz. Aralık ayından beri pek çok aşıda sıkıntı yaşıyoruz. Verem aşısı bir dönem kısıtlı oldu. Kızamık aşısında sınırlılık var. Hepatit B aşımız eksik, risk altındakilere yapamıyoruz.

Tetanoz aşımız ise neredeyse hiç yok, sadece yeni doğan bir yaş altı çocuklara yapabilir durumdayız. On üç yaşındaki çocuklar için aşımız yok elimizde. Tetanoz aşısı olması gereken gebeleri neredeyse hiç aşısız doğuma gönderiyoruz. Sağlık Bakanlığı rahim ağzı kanserine karşı aşı müjdesi vermişti, bir gelişme olmadı. İnanılmaz bir krizle karşı karşıyayız. Sürdürülebilir bir durum değil bu ve sorumlusu Sağlık Bakanlığı'dır” denilerek aşının bir ölüm kalım meselesi olduğunun altı çizildi.

“ÖLÜMLER YAŞANABİLİR”

Uzun yıllardan sonra, yaklaşık 4 ay önce bir çocuğun kuduzdan öldüğü hatırlatılan açıklamada, benzer durumun yeni doğan tetanozunda yaşanabileceği hatırlatıldı. Aşısının olmaması nedeniyle kızamığın geri döndüğü de belirtilerek, “Ne yazık ki elimizde aşı olmadığı için aşıyla önlenebilir hastalıklardan çocuklarımızı kaybediyoruz, gebelerimizi kaybedeceğiz. Bu gidişle tetanostan kızamıktan ölenleri göreceğiz gibi duruyor.

Hastalarımıza aşı olmalarını söylüyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı yeterince aşı göndermediği için hastayla aşılarını yapamıyoruz” ifadeleri kullanılarak aşı haftası için harcanan reklam giderleriyle aşı alınmasının daha iyi olacağı belirtildi.