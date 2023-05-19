TTB bir kez daha uyardı: Kızamık salgınına dikkat!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aşı Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şenocak, kızamık salgını ile ilgili endişelenmek için çok neden olduğunu belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü'nün de teyit ettiği, Avrupa'yı etkileyen bir kızamık salgınıyla karşı karşıyayız. Eğer önlem almazsak bu salgından muhtemelen çok etkileneceğiz" uyarısı yaptı.

Latif SANSÜR

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TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Adalet Çıbık yönetiminde çevrimiçi düzenlenen ‘Kızamık salgınına dikkat’ panelinde konuşan TTB Aşı Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, Türkiye'de kızamık hastalığına karşı toplum bağışıklığının sağlanamamış düzeyde olduğunu belirterek, “Endişelenmemiz için çok nedenimiz var” dedi.

“TÜRKİYE'DE 457 VAKA”

Nisan 2022-Mart 2023 tarihleri arasında Avrupa'daki kızamık olgu sayılarına göre Rusya ve Tacikistan'dan sonra 457 vaka ile Türkiye'nin üçüncü sırada olduğunu söyleyen Eskiocak, “2022- 2023 yılı Avrupa'da kızamık olgu verileri yayınlandı. Türkiye’de 457 vaka görünüyor. İnsidans’ta oldukça yüksek. Bu bizi endişelendirmeli. Çünkü 2023’ün Ocak, Şubat, Mart aylarında gittikçe artan vakaları görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün de teyit ettiği, Avrupa'yı etkileyen bir salgınla karşı karşıyayız. Eğer önlem almazsak bu salgından muhtemelen çok etkileneceğiz” diye konuştu.

“SALGINDAN ENDİŞELENMELİYİZ”

“Salgın mıdır, değil midir” tartışmasına dikkat çeken Prof. Dr. Eskiocak, “Eğer birbiriyle bağlantılı iki yada daha fazla vaka varsa bu salgın olarak adlandırılır. Türkiye’de son bir yılın verilerinde Ocak'ta 175, Şubat’ta 168 vaka görünüyor. Mart'ın vaka sayısı açıklanmamış. Böyle olunca da endişelenmek için gerçekten çok nedenimiz var. Aşılama oranları bu kadar düşükken toplumu korumakta ve çok zorlanırız. Bu rakamlara göre Türkiye'de salgından endişe etmemiz yerindedir” diyerek, TTB'nin daha önce yaptığı “Aşısızları aşılayın eksik aşıları tamamlayın” çağrısını bir kez daha yineledi.

“ANNE BABALARI DA UYARDI”

En önemli korunma önleminin 6 aydan itibaren aşılama yapılması olduğunu belirten TTB Aşı Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, anne babaların çocuklarında solunum güçlüğü, hızlı solunum, ağızdan sıvı gıda alamama ve hastalığın ilerlemesi; İshalde tehlike işaretleri sayılan çok sayıda sulu dışkılama, tekrarlayan kusma, belirgin susuzluk, ateş, dışkıda kan, yetersiz yeme ve içme gibi belirtiler görmesi halinde acilen sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi.