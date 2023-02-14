TTB’den deprem bölgesinde salgın hastalıklara karşı uyarı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, deprem bölgesindeki bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Latif SANSÜR

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Deprem Kriz Masası, deprem bölgesindeki bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı. TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Dr. Gamze Varol, deprem bölgelerinde bulaşıcı hastalıklar açısından en riskli döneme girildiğini kaydederken şimdiye dek alınan önlemlerin yetersiz olduğunun altını çizdi.

Bölgenin özgül durumuna da değinen Varol, barınma ve beslenme koşullarıyla birlikte düşünüldüğünde bağışıklama hizmetlerinin aksamasının özellikle beş yaş altı çocuklarda kızamık salgının ve çocuk zatürrelerinin ortaya çıkmasına neden olabileceğini kaydetti.

Ortak yaşam alanlarının güvensiz olmasının solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artıracağını vurguladı.

“GÜVENLİ İÇME SUYU DAĞITIMI SAĞLANAMADI”

TTB Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Ahmet Soysal ise bölgede herhangi bir temel çevre sağlığı hizmeti verilmediğini, güvenli içme suyu dağıtımının şimdiye dek sağlanmış olması gerektiğini belirtirken, içme ve kullanma suyu dağıtımının bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Soysal, afet bölgesinde yurttaşların tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılayamadığını, bunun salgın hastalık tehdidini artırdığını söyledi.

Bölgeye iletilen yardımların dağıtımındaki organizasyon eksikliklerine de değinen Soysal, bu yardımların çöpe dönüştüğünü ifade ederek, nitelikli gıdanın bölgeye sevkindeki en önemli engelin bölgedeki elektrik kesintileri olduğunu, elektrik sorununun da bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.