Türk bilim insanının icadı dünyada ses getirdi… Meme kanserini erken teşhis edebilecek

MIT Medya Laboratuvarı'nda doçent olan Canan Dağdeviren ve ekibi yeni buluşları; meme kanserini tespit eden sütyen ile bilim dünyasının dikkatini çekti.

Sozcu.com.tr

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Uzmanlar sık sık kanser hastalığı söz konusu olduğunda erken teşhisin önemini vurguluyor. MIT’den araştırmacılar da kadınlar arasında en yaygın kanser türü olan meme kanserini teşhis etmek için doğru ve daha erişilebilir bir araç sağlama umuduyla sütyenlere eklenebilecek bir ultrason tarayıcı geliştirdi.

Cihaz, bir sütyene kolayca takılabilir ve kullanıcıların meme dokusunu farklı açılardan görüntüleyebiliyor. Bu ultrason tarayıcıyı bu kadar taşınabilir yapan şey ise görüntüleme yeteneklerinden ödün vermeden teknolojinin küçültülebilmesi.

Meme kanserine yakalanma riski yüksek olan veya sık taramaya ihtiyaç duyan hastalar için bu giyilebilir teknoloji hayat kurtarıcı olabilir. Ayrıca meme dokusunu düzenli olarak izlemek ve potansiyel tümörleri erken evrelerinde tespit etmek için uygun ve erişilebilir bir yol sunuyor. Meme kanseri erken teşhis edildiğinde hayatta kalma oranı neredeyse yüzde 100 oranında.

Tekrar tekrar kullanılabilen cihazın, özellikle rutin mamografi çekimleri arasındaki yüksek riskli hastalara fayda sağlayacağı düşünülüyor.

MIT Medya Laboratuvarı’nda doçent olan Canan Dağdeviren, MIT yüksek lisans öğrencisi Wenya Du, araştırmacılar Lin Zhang, Emma Suh; ve Xi’an Teknoloji Üniversitesi’nde profesör olan Dabin Lin’in çalışması, Science Advances dergisinde yayınlandı.

Canan Dağdeviren, buluşuyla ilgili Instagram hesabında da paylaşım yaparak, fikrin nasıl ortaya çıktığını anlattı:

“6 yıldır üzerinde çalıştığımı elektronik sütyen projesi tamamlandı ve geçtiğimiz Cuma günü tüm dünyaya duyuruldu. Bu sütyen, herhangi bir operatöre gerek duyulmaksızın tüm memenin ultrason filmini birkaç saniye içinde çekiyor ve meme kanserini erken teşhis için kullanılıyor.

9 yıl önce Fatma Teyzem periyodik olarak kontrol altında olmasına rağmen, meme kanserine yakalandı ve sadece 6 ay hayata tutunabildi. Bu çalışmayı, Fatma Teyzem son 12 gününü yaşarken hasta yatağında birlikte hayal edip tasarlamıştık ve artık hayalin ötesine geçip milyonlarca kadının hayatına dokunabilecek. Bu aleti tüm kadınlara ithaf ediyorum; yalnız değilsiniz.”

Araştırmacıların şu anda görüntüleme için tarayıcıyı geleneksel bir ultrason makinesine bağlaması gerekirken, daha erişilebilir ve verimli taramaların önünü açmaya yardımcı olmak için bir akıllı telefon boyutunda daha kompakt bir sürüm üzerinde çalışıyorlar. Araştırmacılar ayrıca ultrason teknolojisinin, vücudun diğer bölgelerini taramak için uyarlanma olasılığını da araştırıyorlar.

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