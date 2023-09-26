Türk Tabipleri Birliği’nden yeni corona varyantı uyarısı

Üç yıl önce başlayan COVID -19 pandemisinin etkisi azalsa da yeni varyantlarla devam ettiğini belirten Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB UDEK) ile uzmanlık dernekleri, ortak bir bildiri yayımlayarak virüsün yeni mutasyonlarına da etkili olacak aşıların acilen ülkemizde de kullanıma sokulmasını önerdi.

Latif SANSÜR

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 21 Eylül 2023 tarihine kadar dünyada 770 milyon 778 bin 396 kesinleşmiş olgu ve buna bağlı olarak 6 milyon 958 bin 499 ölüme; Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 102 bin 174 ölüme neden olan COVİD-19 pandemisinin devam ettiğini belirten sağlık meslek örgütleri, Sağlık Bakanlığı'na özellikle risk grupları için aşı çağrısı yaptı.

TTB UDEK, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Toraks Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nin ortak açıklamasında bugüne kadar dünyada 14 milyar doz aşı uygulandığı, bu aşıların COVID-19'u ve buna bağlı ölümleri engellemede yüzde 90'dan fazla etkili olarak 20 milyondan fazla kişinin hayatını kurtardığının altı çizildi.

YENİ MUTASYONLARA KARŞI AŞILAR ÜRETİLDİ

COVİD-19'un yeni mutasyonlarına karşı etkili aşıların üretilerek gerekli onayları aldığı, ABD, Avrupa, Kanada gibi ülkelerde ve özellikle risk gruplarına Eylül 2023 itibariyle uygulanmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada, “Aşıyla veya hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış kişi sayısının artmasıyla birlikte, DSÖ COVID-19 aşılama önerilerini güncelledi. Yaşlılar kalp hastaları, ciddi obezitesi olan genç erişkinler, solid organ veya kemik iliği alıcıları, gebeler, palyatif bakım altındaki hastalar ve bu gruplara bakım verenler ve sağlık çalışanları COVID-19 aşılaması için yüksek öncelikli gruplar olarak tanımlandı. Bu gruplar için primer aşılama ve ilk hatırlatma dozlarının ardından 6-12 ay sonra tekrarlanacak hatırlatma dozları önerildi” denilerek günümüzde aşılamanın hastane yatışlarını ve ölümleri azaltmayı amaçladığı belirtildi.

“SALGIN YENİ VARYANTLARLA SÜRÜYOR”

COVID-19 salgınının yeni varyantlarla sürdüğünün vurgulandığı açıklamanın son bölümünde şu ifadelere yer verildi:

– Bu nedenle COVID-19'un yakından izlenmesi, TTB ve ilgili uzmanlık dernekleriyle iş birliği yapılması ve kamuoyuyla doğru şeffaf bilgi paylaşımına ihtiyaç duyulmaktadır.

-Toplumun hem COVID-19 hem de diğer bulaşıcı hastalıklardan korunması için bilimsel gerçeklerin ışığında gerekli önlemlerin alınması, COVID-19 salgını süresince yapılan hatalardan ders çıkarılıp aşı kararsızlığıyla mücadele dahil toplum sağlığına yönelik her türlü düzenlemenin toplumun da içinde olduğu şekilde yapılması, yeni COVID-19 aşılarının temin edilip belirlenen yüksek riskli gruplara uygulanması gelecek için hayati önemdedir.