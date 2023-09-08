Türkiye’de 3 milyondan fazla kişiye obezite tanısı kondu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile Sağlığı Merkezleri'nde 15 milyon kişiye sağlık taraması yapıldığını açıkladı. Koca, 3 milyon 381 bin kişiye obezite tanısı konduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Aile Sağlığı Merkezleri’nde yakın dönemde yapılan tarama çalışmalarının sonuçlarını duyurdu.
“502 BİN 494 KİŞİYE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK TANISI KONDU”
Aile hekimleri tarafından koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Temmuz 2021- Ağustos 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 milyon kişiye, 42 milyon sağlık taraması yapıldığını belirten Koca, şu sonuçlara yer verdi:
* “Bu dönemde; 12.906.756 kişiye hipertansiyon açısından tarama yapıldı, taramalar sonucunda 139.116 kişiye hipertansiyon tanısı kondu. 8.282.284 kişiye diyabet açısından tarama yapıldı, 461.752 kişiye diyabet tanısı kondu.
* 16.852.934 kişiye obezite açısından tarama yapıldı, 3.381.418 kişiye obezite tanısı kondu. Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi kapsamında 4.048.887 tarama yapıldı, 502.494 kişiye kardiyovasküler hastalık tanısı kondu.”