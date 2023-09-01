Türkiye’de de endişe yaratıyor…. Fransa’da ‘kaplan sivrisineği’ alarmı

Türkiye'de de endişeye yol açan Asya kaplan sivrisineğine karşı Fransa'nın başkenti Paris'te seferberlik başlatıldı. Zika ve dang gibi tehlikeli virüsleri taşıyan sineğe karşı yürütülen ilaçlama çalışması sırasında halka 'Evden çıkmayın' çağrısı yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde kuzeydoğu Avrupa’da hızla yayılan, zika ve dang virüsü taşıyan Asya kaplan sivrisinekleri, Fransa’nın başkenti Paris’te seferberliğe yol açtı.

Yetkililer, sineklerin ülkede daha fazla yayılmasının önüne geçmek amacıyla Paris’te ilk defa tropik sineklere karşı sokakları ilaçladı. Uygulama sırasında yollar kapatıldı ve Parislilere evlerinden çıkmama çağrısı yapıldı.

Özellikle Paris’in yeşillik alanlarında ekipler yoğun ilaçlama çalışması yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Anne Souyris, daha önce de Fransa’nın farklı bölgelerinde kaplan sineklerine karşı ilaçlama yaptıklarını, ancak Paris’te ilk defa uygulamanın hayata geçirildiğini söyledi.

TÜRKİYE DE RİSKLİ

Asya’nın güneydoğu kesimlerinde türeyen kaplan sineklerinin, küresel ısınmanın etkisiyle dünyaya yayılması sağlık yetkilileri arasında endişe yaratıyor.

Türkiye’nin tüm sahil kesiminde de hızla yayılan Asya kaplan sivrisineğine karşı son dönemde önlemler artırılıyor. İstilacı bir tür olan ve 2011 yılında ilk olarak Edirne'de tespit edilip Türkiye genelinde görülmeye başlayan kaplan sivrisineğinin yayılımı, yaz aylarında havaların ısınmasıyla daha da artmıştı.

Zika ve sarı humma gibi tehlikeli hastalıkları taşıyan kaplan sinekleri, 21. yüzyılın başından itibaren Avrupa’da yayılmaya başladı. Avrupa’da ilk defa 2004’te Fransa’da görülen sineklerin kıtada yarattığı riskin giderek büyüdüğü belirtiliyor.