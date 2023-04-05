Üç saat içinde mide kanseri tanısı koyabilen yöntem

Karabük Üniversitesi'nde görevli akademisyenler üç saat içinde mide kanseri tanısı koyabilen bir yöntem geliştirdi.

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Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü akademisyenleri, mide kanseri tanısı için hızlı bir yöntem geliştirdi.

TEDAVİ SÜRECİ HIZLANIYOR

Doç. Dr. Hacı Mehmet Kayılı ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yılmaz öncülüğünde, biyoanalitik bir yöntemle patolojik analize gerek kalmadan mide kanseri tanısı üç saat içinde konulabiliyor. Bu yöntemle hastaların tedavi süreci hızlandırılabiliyor. Elde edilen sonuçlar İngiltere’de yayımlanan bilimsel dergi Analyst’te yer buldu.

KBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Harun Erol, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Salih ve KBÜ Biyomedikal Mühendisliği yüksek lisans mezunu Deniz Baran Demirhan’ın da desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar ileride diğer kanser türlerini içerecek şekilde genişletilerek kanser taramalarında kullanılması hedefleniyor.

DOĞRULUK ORANI YÜZDE 96

Dr. Öğretim Üyesi Hakan Yılmaz, yüzde 96 civarında doğruluk oranı yakaladıklarını ve ilerleyen süreçte farklı kanser türlerinde farklı teknikleri deneyerek daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yılmaz, 33 kanserli dokudan ve 31 normal dokudan alınan örneklerle oluşturulan veri setiyle sınıflandırma uyguladıklarını ve çapraz doğrulamaları gerçekleştirerek yüzde 96 civarında bir doğruluk oranı elde ettiklerini açıkladı. Bu veri setiyle yaklaşık bir hafta süren kanser ön tanısı süreci 3 saatlik bir süreye indirilmiş oldu.

KBÜ Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen yöntem, kanser tanı kitine dönüştürülebilir ve dünya çapında kullanılabilir hale gelebilir. (AA)

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