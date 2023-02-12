Uğur Şahin’den Türkiye’ye yardım açıklaması

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, Türkiye ve Suriye'deki insani yardımlara katkıda bulunmayı sürdüreceklerini söyledi.

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Uğur Şahin, depremin kendisini de bir insan olarak çok etkilediğini belirterek, “Depremde hayatını kaybedenlerin yasını tutuyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Umarım bir an önce yaralar sarılır. Çok çok üzgünüm.” dedi.

İskenderun doğumlu olduğunu dile getiren Şahin, “Akrabalarım da oradan zamanla farklı bölge ve ülkelere göç etmişlerdi. Depremde sıkıntı yaşayan yakın bir akrabam yok.” diye konuştu.

“BAĞIŞTA BULUNACAĞIM”

BioNTech’in yaptığı yardımın haricinde kişisel olarak yardım yapmaya devam edeceğini belirten Şahin, “Öncelikle yaraların sarılması gerekiyor. Ben de kişisel olarak bir yardım derneğine bağışta bulunacağım.” dedi.

Şahin, yaraların sarılmasının ardından da farklı yardım düşüncesi olduğunu ancak daha sonra açıklamayı uygun gördüğünü kaydetti.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Türkiye ve Suriye’deki insani yardımlara katkıda bulunmak amacıyla 1 milyon avro bağışlamıştı. (AA)