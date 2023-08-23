Ülkede bir ilk: Çocuğu olmayan kız kardeşine rahmini bağışladı

Doğum yapamayan kadınlar için dönüm noktası... İngiltere'de gerçekleşen ilk rahim naklinde, bir kadın, 17 saatlik kritik bir operasyonla, çocuğu olmayan kız kardeşine rahmini bağışladı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de yaşayan ve halihazırda iki çocuğu olan 40 yaşındaki bir kadın, eşiyle bir aile kurmak isteyen ancak rahimsiz doğan küçük kız kardeşine rahmini bağışladı.

Rahmin donörden alınıp kız kardeşe nakledilmesini içeren karmaşık ameliyat, iki ekip ve sekiz cerrahın katılımıyla gerçekleşerek toplamda 17 saatten fazla sürdü.

Ameliyat planlanandan daha uzun sürse de iyi geçti ve cerrahlara göre nakledilen rahim “tamamen işlevsel” durumda.

Rahmi alan 34 yaşındaki kız kardeşin, ameliyattan ötürü çok sevinçli olduğu, bir aile kurma ihtimali karşısında çok heyecanlı olduğu ve elinden geldiğince çok çocuk doğurmak istediği öğrenildi.

Kadın rahimsiz doğmuş olmasına rağmen yumurtalıkları mevcut ve daha önce tüp bebek kullanılarak toplanıp döllenmiş olan kendi yumurtalarını üretti.

BAŞARI ŞANSI YÜKSEK

Dondurulan beş embriyosundan birinin önümüzdeki sonbaharda kullanılması umut ediliyor. Nakli yöneten cerrahlardan biri başarılı bir hamileliğin “yüzde 80’in üzerinde” olduğunu söyledi.

Doğacak bebek, bağışlanan rahmin üzerindeki baskıyı azaltmak için 37. haftada sezaryenle doğurtulacak ve anne daha sonra rahmi başka bir hamilelik için daha saklama veya aldırma seçeneğine sahip olacak.

Imperial College Healthcare NHS Trust’ta danışman jinekolojik cerrah ve çığır açan operasyonun iki baş isminden biri olan Profesör Richard Smith, nakil operasyonundan on gün sonra, tıbbi ekibin kadın ve ailesiyle buluştuğunda duygusal sahneler yaşandığını söyledi.

Kız kardeşin beş gün önce eve gittiğini söyleyen Smith, “Hepimiz gözyaşlarına boğulduk” diye ekledi.

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