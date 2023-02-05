Ünlü nörolog hafızayı sağlıklı tutmak için 6 ipucu verdi

81 yaşındaki ünlü Nörolog Richard Restak, Alzheimer ve demans gibi beyin hastalıklarından korunmak için hafızayı sağlıklı tutacak önerileri sıraladı. Restak, kendisinin de uyguladığı 6 önemli tüyoyu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Demans ve Alzhemer gibi hastalıkların kaynağı ve tedavileri hâlâ araştırılmaya devam ederken, ünlü Nörolog Richard Restak, beyin sağlığı için birbirinden önemli bilgiler paylaştı.

81 yaşındaki Restak, insan vücudu gibi beynin de günlük egzersizlere ihtiyacı olduğunu söylüyor. Beyin sağlığınızı ihmal etmenin, Alzheimer ve demans gibi hastalılara davetiye çıkardığını belirten doktor, önerdiği tüyoları kendisinin de uyguladığına dikkat çekiyor:

“Bir sinirbilimci olarak, hafıza sorunları olan hastalara beyni geliştiren alışkanlıklar ve egzersizler yoluyla rehberlik etmek için onlarca yıl harcadım. Önerilerimin birçoğunu ben de uyguluyorum.”

81 yaşındaki doktorun hafızasını diri tutmak için katı bir şekilde uyguladığı 6 kural ise şu şekilde:

1. BU KİTAPLARI SEÇİN

Pek çok doktor gibi Restak da beyin sağlığı için kitap okumaya dikkat çekiyor. Ancak ünlü doktor, özellikle kurgu eserlere önem veriyor:

“Kurgusal olmayan eserlerden çok şey öğrenebilirsiniz, ancak bunlar genellikle kişisel ilgi alanlarınıza ve konuyla ilgili önceki aşinalıklarınıza hitap eder. Öte yandan kurgu, baştan sona ilerlerken; çeşitli ayrıntıları, karakterleri ve olay örgüsünü aklınızda tutarken hafızanızı çalıştırmanızı gerektirir.”

Restak, kitap okumanın beyin sağlığına etkisi için şu sözlere yer veriyor: “Bir nöropsikiyatrist olarak geçirdiğim yıllar boyunca, erken bunama hastalarının, hastalığın yayılmaya başlamasının ilk belirtilerinden biri olarak, genellikle roman okumayı bıraktıklarını fark ettim.”

2. HAFIZANIZI TEST EDİN

Restak, hafızayı test etmek için ise sanat eserlerini kullandığı yöntemi öneriyor:

“Görselleştirme alıştırmaları yapmak için en sevdiğim tablo, Edward Hopper’ın güneşli bir motel yatak odasında oturan ve bir kadını betimleyen ‘Western Motel’idir. Ayrıntıları zihninizde görene kadar dikkatle çalışın. Sonra başka tarafa bakarak resmi tarif edin.

Komodinin üzerindeki minik saati eklediniz mi? Resmin sağ alt köşesindeki sandalyenin üzerindeki giysi parçası mı? Odanın renklerini ve kompozisyonunu hatırlıyor musunuz?

Hafızanızı güçlendirmek için bunu herhangi bir sanat eseriyle yapabilirsiniz.”

3. ŞEKERLEME YAPIN

Birkaç çalışma, şekerleme yapmanın geceleri kötü uykuyu telafi edebileceğini de bulmuştu. Ayrıca uykusuzlukla mücadele edenler, öğleden sonra kestirerek hafızalarının gücünü de artırabilir.

Restak da yıllarca her gün yarım saat kestirdiğini söylüyor.

4. ZEKA OYUNLARINDAN VAZGEÇMEYİN

Ünlü doktor, en sevdiği aktivitenin kalabalık arkadaş toplanmalarında oynanan, hafızaya ve zekaya iyi gelecek oyunlar olduğunu söylerken briç ve satrancı da öneriyor:

“Başarılı olmak için önceki oyunları değerlendirmeli, aynı zamanda geçmişte ve şimdiki kararlarınızın gelecekteki sonuçlarını da göz önünde bulundurmalısınız.”

5. BU BESİNLERİ TÜKETİN

Harvard Tıp Fakültesi’nde beslenme psikiyatristi olan Dr. Uma Naidoo da beyin sağlığına iyi gelecek besinleri şöyle sıralıyor:

Meyve ve sebzeler, antioksidanlar, fındık, lif açısından zengin gıdalar ve fermente gıdalar, yağlar, Omega yönünden zengin besinler, süt, baharatlar.

6. BÜTÜN GÜN KANEPEDE OTURMAYIN

82.872 gönüllüyle yapılan yakın tarihli bir araştırmada, orta ila yüksek düzeyde fiziksel aktivite yapan 80 yaş ve üstü katılımcıların, 50 ila 69 yaşlarındaki aktif olmayan yetişkinlere kıyasla daha düşük demans riski altında olduğu bulundu. Ayrıca ev işleri, yaşlı yetişkinlerde daha yüksek dikkat, daha iyi duyusal ve motor işlevlerle ilişkilendirilmiş.

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