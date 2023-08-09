Uyku uzmanı açıkladı: Sağlıklı bir omurga için bunları tercih edin

Bir duruş uzmanı, sağlıklı bir sırt ve omurga için tercih etmeniz gereken yalnızca iki uyku pozisyonu olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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TikTok’ta 648 binden fazla takipçisi olan bir köpük yastık ve yatak markasının kurucusu olan James Leinhardt, “sihirli” iki uyku pozisyonunu paylaşımıyla viral oldu.



İnsanların uykularını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için on yıldan fazla süredir çalışan Leinhardt, tüm popüler uyku pozisyonlarından sadece ikisine onay verdi.



Önerdiği ilk pozisyon, sırt üstü düz yatan “asker” idi. Uzman bunu, “Sırt üstü uzanıyorsanız, omurganız hemen yatak tarafından desteklenir ve vücut ağırlığının en eşit şekilde dağılımına sahip olursunuz.”

“Dizlerinin altına bir yastık koyarsanız, pelvisin hafifçe eğildiğini ve sırtınızın artık yatağa değdiğini göreceksiniz. Vücudunuz daha iyi desteklenir.” diye açıkladı.

Uzmanın uygun bulduğu ikinci pozisyon ise, daha fazla destek için dizleriniz ve ayak bilekleriniz arasında bir yastık bulunan cenin pozisyonu olan “hayalperest” idi.

“Klinik kanıtlar, yan çizgi pozisyonunda omurganıza en az miktarda gerilim uyguladığınızı gösteriyor” diyen Leinhardt, “Dizleriniz ve ayak bilekleriniz arasına bir yastık koyarsanız, o zaman üst bacağın ağırlığını azaltacak ve omurganızın daha iyi desteklenmesini sağlayacaksınız” diye ekledi.

Kesinlikle karşı olduğu pozisyondan da bahseden Leinhardt, “yüzüstü yatmak için klinik bir nedeniniz olmadığı sürece, ki bu çok nadirdir”, yüzüstü uyumaya şiddetle karşı olduğunu kaydetti.

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