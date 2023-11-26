Uykuyu açmak için kahve içmek yerine bunu yapın

Gece kötü bir uykudan sonra sabah hissedilen sersemlik hissini atlatmak için kafeine başvurmak sıkça tercih edilen bir yöntem. Ancak yapılan bir araştırmaya göre, eğer yeterince uyuyamıyorsanız, sadece 20 dakikalık egzersizler kahveden daha çok yardımcı olabilir.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Portsmouth Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre, günde sadece 20 dakika egzersiz yapmak, kötü bir gece uykusundan sonra enerji seviyelerini artırır, beyin gücünü ve enerjisini artırmaya yardımcı olabilir, beyne giden kanı artırır ve aynı zamanda motivasyonu da artırabilir.

Çalışma için İngiliz araştırmacılar, her birinde 12 katılımcının yer aldığı iki deney gerçekleştirdi.

İlkinde, katılımcıların üç gün boyunca gecede yalnızca beş saat uyumasına izin verildi. Her sabah dinlenirken yapmaları için yedi görev verildi ve ardından 20 dakikalık orta yoğunlukta bisiklet sürdükten sonra görevleri tekrarlamaları istendi. Ancak bisiklet üzerinde egzersiz yaptıktan sonra her kişinin görevlerdeki performansı arttı.

Analiz, az uykunun her insanı farklı şekilde etkilediğini ortaya çıkardı; bunun nedeni muhtemelen bazı insanların yorgunluğa karşı daha dayanıklı olabilmesi olarak kaydedildi.

EGZERSİZ SONRASI PERFORMANS ARTTI

İkinci deneyde katılımcılar bütün geceyi uykusuz geçirdiler ve ardından hipoksik (düşük oksijen seviyesi) bir ortama yerleştirildiler. Aynı testlere tabi tutuldular ve oksijen seviyeleri düşmüş olsa da ilk gruba göre performansları düşük çıktı.

Fizyoloji ve Davranış dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, egzersizin beyni düzenleyen hormonların salınımını ve kanın beyne iletilme hızını etkileyebileceğini öne sürdü. Ayrıca uyarılmayı ve motivasyonu da artırabileceğini eklediler.

Sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek için temel öneme sahip olan uyku, yetişkinlere her gece yedi ila dokuz saat arası tavsiye ediliyor.

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