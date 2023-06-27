Uzman önerdi: Düzgün bir uyku için uygulayabileceğiniz 12 yöntem

Havaların ısınmasıyla birlikte sağlıklı bir gece uykusu uyumak her zamankinden zor hale gelebilir. Uyku uzmanı James Wilson, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Sozcu.com.tr

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Gündüzleri harika olan sıcak hava geceleri ise terli, uykusuz anları da beraberinde getirir. Peki iyi bir uyku çekmek için ne yapmalı?

İşte sıcak havalarda düzgün bir uyku çekmeniz için 12 yöntem…

1. HAREKET ETMEYİN

Wilson, daha iyi bir uyku için önerdiği ilk madde için, “Söylemesi yapmaktan daha kolay ama uyuyamama konusunda endişelenmek işleri daha da kötüleştirecek.”



“Isı nedeniyle dönüp durmanız sizi daha sıcak, daha terli bir ‘çılgınlığa’ sokacak. Ne kadar sakin olursanız, uykuya dalma olasılığınız o kadar artar.” diyor.

2. SICAK BİR BANYO YAPIN

Kulağa tuzak gibi gelse de, ılık ya da sıcak suda yıkanmak aslında vücudunuzun ısı düzenleyici sistemini harekete geçirerek çekirdek sıcaklığınızı düşürebilir.

El ve ayaklarımıza kan dolaşımını hızlandırır. Bu, daha serin hissetmenize ve rahat bir uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.

Banyo yapmak zor geliyorsa yatmadan önce bir su şişesini ılık suyla doldurun ve ayaklarınızı üzerine dinlendirin, aynı işi görür.

3. BİLEKLERİNİZİ YALAYIN

Bilekleri soğuk su veya buz küpleriyle soğutmanın vücut ısısını düşüreceği uzun zamandır biliniyor.

Ellerimiz ve ayaklarımız gibi bileklerimizde de deri yüzeyine yakın ısıyı hızlı bir şekilde dışarı atan kan damarları bulunur. Bileklerinizi yalamak kulağa tuhaf gelse de, hızlı hareket eden nem, yataktan kalkmanıza gerek kalmadan uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.

4. YATAK ARKADAŞI

Sıcaklarda yalnız uyumanın terleme nöbetlerini uzak tutmaya yardımcı olduğu ortaya çıktı. O nedenle iyi uyumak için boş odanız varsa, kullanın.

Eğer yalnız uyumak, partnerinizle aranızı bozuyorsa, daha iyi bir gece uykusu için ısıyı uzaklaştırmak ve birbirinizden uzak tutmak için ayrı yorganlar kullanmayı deneyin.

5. CENİN POZİSYONUNDA UYUYUN

Uyurken serin kalmaya çalışıyorsanız, en iyi uyuma stili cenin pozisyonudur.

Sırtüstü yatmak kasların gerilmesine neden olur ve dönmek için daha sık uyanmanıza neden olur ve bu hareketler sizi daha sıcak yapar.

6. KIYAFETLER

Eğer yaz aylarında serinleme yönteminiz soyunmaksa, tekrar düşünün. Çıplak olmak, tüm terin çarşaflara sızdığı anlamına gelir.

Çözüm, teri vücudunuzdan uzaklaştıracak ve çarşaflarınızı kuru tutacak tek kat hafif pamuklu veya bambu kumaş giymektir.

7. BİTKİ GÜCÜ

İç mekan bitkilerinin yatak odanızı serinletebileceğini biliyor muydunuz? Bitkiler sıcak havayı emer ve atmosfer ısındıkça genellikle fazla suyu yapraklarından salarlar. Sonuç olarak kendilerini, odayı ve sizi soğuturlar.

8. DUŞ YERİNE DEODORANT

Bazı deodorantların aslında gözeneklerinizi tıkayabileceğini ve terlemeyi önleyebileceğini biliyor muydunuz? Teorik olarak, vücudunuz soğuyamayacağı için ne kadar çok tıkanırsa o kadar ısınırsınız.

Temiz ve tazelenmiş hissetmek için yatmadan önce ılık bir duş alın.

9. ODADAKİ SERİNLİĞİ BULUN

Sıcaklarda serinletici bir esintiyi herkes sever. Ancak bir pencere veya kapının yanında uyumak, duyularınızı gürültüye, gölgelere ve geçen arabaların parlak ışıklarına açık bırakır.

Mümkünse, duyularınızı korumak için yatağınızı hareket ettirin ve odanızdaki en uzun duvara yerleştirin, böylece pencereyi açık tutabilirsiniz. Ek ses yalıtımı için bazı kulak tıkaçlarını da kullanabilirsiniz.

10. TAVAN PENCERESİNİ AÇIN

Yazın çatı katına çıkmak çoğu zaman saunaya girmek gibi hissettirebilir. Bununla birlikte, tavan pencerenizi açık tutmak, en iyi ısı hilesidir.

Bunu yaparak, evdeki sıcak havanın yukarı doğru hareket etmesini ve çatıda hapsolmasını teşvik edecektir. Sonuçta sıcak hava yükselir.

11. ÇARŞAFINIZI DONDURMAYIN

Bazı insanlar soğuk bir gece uykusu için çarşaflarınızı yatmadan önce dondurucuya koymanızı tavsiye ediyor.

Wilson, ise bunu yapmamanızı öneriyor. Aşırı soğuk vücudunuzu şok edecek ve sizi daha uyanık yapacaktır.

Soğuk birkaç dakika için bir rahatlama olabilir, ancak sonra uyanacaksınız. Ayrıca kimse ıslak zeminde uyumaktan hoşlanmaz.

12. VANTİLATÖRÜN YÖNÜ

Tüm gece bir vantilatörün yüzünüze esmesi ve bütün gece üzerinize esen tüm o havayla uyumak kolay değil.

Etrafınızdaki daha soğuk havayı üflemek için geceleri fanları sizden uzağa (makul bir mesafeden) odaya sokun.

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