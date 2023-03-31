Uzman uyardı: Altı yaş altındaki çocuklara tablet ve telefon zararlı

Bir psikolog, çocukları daha sinirli yaptığı ve konsantrasyon ile hafıza becerilerini kötüleştirdiği gerekçesiyle altı yaşından küçük çocuklar için telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarının yasaklanması gerektiği konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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“Kendi Çocuğunuzun Beynini Anlamak” isimli bir kitabı bulunan Nöropsikolog Dr. Álvaro Bilbao’nun aktardığı kanıtlara göre, düzenli olarak akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarına bakan çocuklar, bunları kullanmayan gençlere göre daha sinirli, konsantrasyon ve hafızaları daha kötü.

Araştırmalar, ekran karşısında daha fazla zaman geçiren çocukların davranış sorunları veya çocukluk depresyonu geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Dr. Bilbao’ya göre, ekranlı cihazlara sağlıksız bir şekilde bağımlı hale gelebilirler ve gelişimleri için daha faydalı olan diğer etkinliklere olan ilgilerini kaybedebilirler.

KENDİ ÇOCUKLARI İÇİN DE UYGULUYOR

ABD’deki Johns Hopkins Hastanesi’nde eğitim görmüş olan Dr. Bilbao şöyle yazıyor: “Cep telefonumda veya tabletimde çocuklar için herhangi bir uygulama yok. Bazen çocuklarım tatilimizin veya pasta yaptığımız günün fotoğraflarına bakmak için cep telefonunu kullanıyor ve bunu birlikte yapıyoruz.

“Bazen onlarla bir şarkıya bakıp dans hareketlerini öğreniyoruz ama onlar oyun oynamıyorlar. Televizyon karşısında geçirdikleri zamanı da kısıtlıyoruz.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, beş yaşın altındakilerin günde bir saatten fazla ekran süresi olmaması gerektiğini söylerken, iki yaşın altındakiler için ekranların tamamen yasaklanmasını tavsiye ediyor.

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