Uzman uyardı: Demanstan şüphelenmek için bu belirtiye dikkat edin

Beyin fonksiyonlarının azalmasıyla meydana gelen bir unutkanlık sorunu olan demans, çok farklı belirtilerle kendini gösterebiliyor. Bir göz sağlığı uzmanı da, gözlerdeki bir işaretin demansın az bilinen bir belirtisi olabileceğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Demans hastalığı denildiğinde unutkanlık oldukça önemli bir uyarı işareti olarak görülse de, daha yavaş düşünme hızı ve daha az sosyal olma da demansın temel belirtileri olarak kabul ediliyor.

Uzman göz doktoru Roshni Patel’e göre de, kişinin görme yeteneği bu durum için bir tehlike işareti olabilir.

Dr. Roshni, “Yaşlandıkça demans ve görme kaybı daha yaygın hale geliyor. 60 yaşın üzerindeki yaklaşık dokuz kişiden biri görme kaybıyla yaşıyor ve bu yaş grubundaki yaklaşık 11 kişiden birinde demans bulunuyor.”

“Fakat demanslı kişilerde gözleri sağlıklı olsa bile beyinden kaynaklanan görme sorunları da olabiliyor. Demans, gözlerin getirdiği bilgiyi beynin nasıl işlediği ve gözlerin nasıl gördüğü de dahil olmak üzere beyinde çeşitli değişikliklere neden olabilir.”

DÜZENLİ MUAYENE ÖNEMLİ

“Görme kaybı semptomları ile demans arasındaki farkı söylemek zor olabilir çünkü koşullar karıştırılabilir.”

“Bu nedenle demanslı bir kişinin görüşünü düzenli olarak muayene ettirmesi önemlidir, çünkü göz testleri erken tedavi olmadan görme kaybı sorunlarına neden olabilecek göz koşullarını tespit edebilir.” dedi.

Roshni, hem görme kaybı hem de demansla yaşayan birine yardım etmek için evde yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı…

GÖZLÜK KULLANIMI

Dr. Roshni’ye göre, gözlüklerini düzenli olarak temizlemeniz ve reçetenize göre doğru gözlüğe sahip olmanız önem taşıyor.

KULLANIM KOLAYLIĞI

Dr. Roshni, evdeki aydınlatmayı iyileştirmek, nesnelerin kolayca ayırt edilmesini sağlamak için kontrast renkler kullanmak ve alanları tanıdık ve temiz tutmanın göz rahatsızlığı ve bunama sorunu yaşayan kişilere yardımcı olabileceğini söyledi.

UZMANLARDAN YARDIM ALMAK

Dr. Roshni, aile hekimine ve göz doktoruna düzenli olarak danışmanın, bireyin bağımsızlığını ve güvenini desteklemeye yardımcı olacağını ve bunun gerçekten önemli olduğunu söyledi.

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