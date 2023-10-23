Uzman uyardı: Duş almadan önce buna dikkat edin

Dünyada ve Türkiye'de su krizinin gündemde olduğu şu günlerde alanında uzman bir doktorun önerdiği bir yöntem kimilerini oldukça şaşırtabilir. Doktor ise önerdiği basit hareketle hayatınızı kurtarabileceğinizi düşünüyor.

Sozcu.com.tr

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Dr. Tom Makin isimli bir mikrobiyolog, tatilden her döndüğünde yaptığı basit bir ritüeli kamuoyuyla paylaştı.

Mirror’ın haberine göre, Dr. Makin, suyu, duşun içine girmeden 20 dakika boyunca açık bırakıyor ve suyu kapattıktan sonra 20 dakika daha banyoya girmiyor.

Sürecin yaşamı tehdit eden koşullara neden olan öldürücü bakterileri önlemeye yönelik bir önlem olduğunu söyleyen Dr. Makin, kişinin tatilde olduğu dönemde duş başlığındaki durgun suyun zehirli hale gelebileceğini söylüyor.

Bu, insanların lejyonella adı verilen bakterileri soluma riskinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Lejyoner hastalığına sebep olmasının dışında zatürreye ve organ yetmezliğine de neden olabilir ve bunların her ikisi de ölümcül olabilir. Bu bakteri sıcaklığın 20°C ile 45°C arasında olduğu zamanlarda gelişiyor.

Tatilden döndükten sonra duşa gireceği zaman, “Bir elimle burnumu ve ağzımı kapatıyorum, diğer elimle de duşu açıyorum.” diyen mikrobiyolog, “20 dakika kadar sonra duşu kapatacağım ve en az 20 dakika daha banyoya girmeyeceğim.” diye ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü, insanların banyo yapmak yerine duş alması nedeniyle lejyonellanın yükselişte olduğunu söylüyor. İngiltere’de her yıl tahminen 500 kişinin bu bakteriye yakalandığı belirtiliyor.

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