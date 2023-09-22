Uzman uyardı: Hamile kalmak istiyorsanız bunları tüketmeyin

Doğurganlık üzerine yetkinliği olan bir beslenme uzmanı, hamile kalmak isteyen kadınların tüketmemesini önerdiği yiyecek ve içecekleri paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Bazı yiyecek ve içecekler gebe kalmayı zorlaştırabilir veya doğmamış bebeğe zarar verebilir. Kabuklu deniz ürünleri, pastörize edilmemiş süt ürünleri ve yumuşak peynirler, kendilerini veya doğmamış bebeklerini riske atabilecek bakteri içerdikleri endişesiyle birçok hamile adayı tarafından halihazırda tüketilmiyor.

Ancak diyetisyenler hamile kalmaya çalışırken kaçınılması gereken farklı besin grupları olduğu konusunda da uyarıyor.

Londra merkezli danışman diyetisyen Ro Huntriss, hamile kalmaya çalışırken kaçınılması veya azaltılması gereken yiyecek ve içecekleri paylaştı.

ALKOL

Huntriss’e göre, alkolden uzak durmak, hamile kalmaya çalışan kadınlara ilk tavsiyedir. Hamileyseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, içtiğiniz alkol, henüz doğmamış bebeğinize geçebilir.

Hamilelikte içki içmek bebeğinize uzun vadede zarar verir ve ne kadar çok içerseniz risk o kadar büyür.

KAFEİN

Hamile kalmaya olumsuz bir etkisi olmasa da, hamile kalmaya çalışırken kafein sınırlandırılmalıdır.

Huntriss’e göre bunun nedeni, çok fazla kafein tüketmenin düşük yapma ihtimalinin artmasıyla ilişkili olması.

Bebek sahibi olmaya çalışan kadınların günde bir bardaktan fazla kafein tüketmemesi öneriliyor.

YAĞLI BALIK

Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar zengin besin kaynaklarıdır, bu nedenle diyetisyenlerin hamile kalmaya çalışırken aşırıya kaçmamanızı tavsiye etmesi şaşırtıcı görünebilir.

Ancak Huntriss, “Bunlar demir, iyot ve omega-3 açısından mükemmel bir besin kaynağı olmasına rağmen içerdikleri kirletici maddeler nedeniyle haftada iki porsiyonla sınırlandırılmalıdır. Bunlar vücutta birikerek gelişmekte olan bir çocuğa zarar verebilir.” diyor.

A VİTAMİNİ YÜKSEK GIDA

Uzmanlara göre hamile kalmaya çalışıyorsanız yumurta, dana karaciğeri ve balık yağı gibi A vitamini açısından zengin yiyeceklerden kaçınmalısınız.

Huntriss’e göre, A vitamini aşırı tüketildiğinde doğmamış bebeğe zararlı olabiliyor.

TRANS YAĞ

Hamile kalmaya çalışıyorsanız margarinlerde, keklerde, bisküvilerde ve fast foodlarda bulunan trans yağlardan kaçınmalısınız.

Huntriss bununla ilgili olarak da, “Trans yağ alımı kısırlığın artmasıyla ilişkilidir ve gebelik süresini etkileyebilir, bu da gelişimsel kusurlara ve düşüklere yol açabilir” diyor.

Bu tavsiyeleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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