Uzmanlar ağız kanseri için dikkat edilmesi gereken belirtileri açıkladı

Uzmanlar, ağız kanserinin düşünüldüğünden daha yaygın olduğunu ve erken belirtilerini tespit etmek için yapılacak rutin kontrollerin hayati önem taşıdığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ağız Sağlığı Vakfı’nın verilerine göre 2021’de İngiltere’de yaklaşık 3.000 kişi ağız kanseri nedeniyle hayatını kaybetti, bu on yıl öncesine göre yüzde 46 daha fazlaydı. Uzmanlar ise diş hekimine gitmek için uzun süre beklemenin ağız kanseri ölümlerinde artışa yol açmış olabileceğinden korkuyor.

Zamanında teşhisin önemini vurgulayan diş hekimi Neil Sikka, insanların dikkat etmesi gereken uyarı işaretlerini paylaştı.

İşte ağız kanserinin dikkate almanız gereken belirtileri…

AĞIZ ÜLSERİ

Üç hafta içinde iyileşmeyen ülserler, ağız kanserinin belirtisi olabilir. Çok kişide görülen yaralar yaygındır ve genellikle iki hafta içinde iyileşir.

Ancak uzmanlar, üç haftadan uzun süren, sürekli olarak tekrarlayan veya boğazın arka kısmına yakın bir yerde büyüyen ülserlerin bir pratisyen hekim veya diş hekimi tarafından kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.

AĞIZDA ŞİŞLİK

Ağız çevresinde veya çene çevresinde açıklanamayan şişlikler ağız kanserinin belirtisi olabilir. Uzmanlar, yumrunun dilin, ağzın, dudakların veya diş etlerinin yüzeyinde görünebileceğini söylüyor.

AĞIZDA KIRMIZI VEYA BEYAZ LEKE

Ağızdaki kanserli değişiklikler kırmızı veya beyaz lekeler şeklinde görünebilir. Dr. Sikka, bunların hassas veya acı verici olabileceği konusunda uyarıyor.

Cancer Research UK, lekelerin kanser hücresi olmasa da tedavi edilmezse ağız kanserine yol açabileceğini açıklıyor.

DİŞLERİN GEVŞEMESİ

Dr. Sikka, dişleriniz ortada hiçbir sebep yokken sallanmaya başlarsa bunun ağız kanseri belirtisi olabileceği konusunda uyarıyor.

Yetişkinlerde dişlerin sallanması normal olmadığından doktorlar bu belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

YUTMA GÜÇLÜĞÜ

Yiyecek ve içecekleri yutmada zorluk yaşamak ağız kanserinin belirtisi olabilir. Cancer Research’e göre hastalık yemek yemeyi acı verici hale getirebilir veya yiyecekleri çiğnerken ve yutarken yanma hissine neden olabilir.

KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ

Cancer Research UK’e göre, ağız kanseri olan bir kişinin sesi, soğuk algınlığındaki sese benzer şekilde, daha boğuk veya daha sessiz olabilir. Bu, boğazın arkasını ve potansiyel olarak ses tellerini etkileyen hipofarenks kanserinin bir işareti olabilir.

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