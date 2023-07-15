Uzmanlar, ‘bir kase çilek’ dedi… Kalp krizi ve felce karşı etkili

Bilim insanları, bir kase taze çilek yemenin kalp krizi ve felci önleyebileceğini buldu.

Sozcu.com.tr

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C vitamini açısından zengin bir meyve olmakla kalmayan çilek, yapılan araştırmalara göre; yüksek kolesterolün neden olduğu potansiyel olarak ölümcül arter tıkanıklıklarına karşı da koruma sağlıyor. Hatta araştırmalar, tüketiminden sonraki bir saat içinde faydalarının görülebileceğini gösteriyor.

Japonya’nın Osaka kentindeki Setsunan Üniversitesi’ndeki bilim insanları, meyveyi yedikten ne kadar süre sonra faydalarının görüldüğünü tespit etmek istedi. Hepsi yirmili yaşlarının başında olan 23 sağlıklı gönüllünün bir kısmına 500 gr çilek püresi, bir kısmına da şekerli bir içecek verildi. Yarım saat sonra ise kan örnekleri alındı.

Sonuçlarda çilek tüketen grubun şeker aromalı içecekler tüketenlere göre düşük yoğunluklu lipoprotein veya kan damarlarının daralmasına ve tıkanmasına neden olabilen zararlı bir kolesterol olan LDL oluşumuna dair daha az belirtiye sahip olduğu görüldü.

Üstelik çileğin faydalarının tüketildikten sonraki bir saat içinde ortaya çıktığı ve sonrasında en az dört saat sürdüğü belirtildi.

Araştırmacılar analizleriyle ilgili şunları söyledi: “Çilek, besleyici bileşiklerin önemli bir kaynağı ve araştırmalar, tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu göstermekte.”

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