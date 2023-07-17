Uzmanlar günlük tutmayı öneriyor: Demans için etkili

Yapılan bir araştırma, günlük tutmanın yaşlı insanların demanstan kurtulmasına da yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Genellikle ilk gençlikte tutulan günlüklerin, ileriki yaşlarda da bunamayı önleyecek şekilde insanlara yardımcı olabileceği ortaya çıktı.

Edebi faaliyetlerde bulunmanın hafıza üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmacılar, Avustralya’da yaşayan ve yaklaşık 10 yıl boyunca takip edilen 70 yaş üstü 10 bin kişinin verilerini analiz etti.

Buna göre, günlük tutmak, mektup yazmak veya bilgisayar kullanmak gibi daha fazla okuryazarlık faaliyetlerine katılanların demans geliştirme olasılığının yüzde 11 daha az olduğunu keşfettiler.

Bu arada, oyun, iskambil veya satranç oynamak veya bulmaca çözmek gibi aktif zihinsel faaliyetler, yüzde 9 oranında daha az riskle bağlantılıydı.

Araştırmacılar ayrıca ahşap işleri, metal işleri, resim veya çizim gibi sanatsal faaliyetlerin ve gazete okumak veya müzik dinlemek gibi pasif zihinsel faaliyetlerin hastalığa yakalanma riskini yüzde 7 oranında azalttığını buldular.

Öte yandan, sosyal gezilerin ve etkileşimlerin herhangi bir etkisinin olmadığını keşfettiler.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden ekip, “Yaşlı yetişkinler için, yaşam tarzını zenginleştirmek özellikle önemli olabilir, çünkü günlük rutinlerde yapılan değişiklikler yoluyla demansın önlenmesine yardımcı olabilir.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünya çapında yaklaşık 50 milyon bunama hastası var ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka var.

2021’de yapılan bir araştırma, küresel bunama vakalarının yaşlanan nüfus nedeniyle 2050’ye kadar neredeyse üç katına çıkarak 152 milyonun üzerine çıkacağını tahmin ediyor.

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