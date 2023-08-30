Uzmanlar ileri yaştaki kadınları uyardı: Uzun yaşamak için aynı kiloda kalın

Yapılan bir araştırma, kilosunu sabit tutmayı başaran yaşlı kadınlarla ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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100. yaş günü pastanızın mumlarını üflemek istiyorsanız, işin sırrı, son kırk yılda bel ölçünüze dikkat etmekte yatıyor olabilir.

ABD’deki California Üniversitesi’nin yeni araştırması, 60 yaşından sonra kilosunu sabit tutan kadınların çok uzun bir hayat yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, menopoz sonrası kadınlardaki kronik hastalıkların nedenlerini inceleyen 54 binden fazla katılımcının verilerine dayanıyordu.

Vücut ağırlığının yüzde 5’ini veya daha fazlasını kaybedenlerle karşılaştırıldığında, kilosu değişmeyen kadınların 90, 95 ve 100 yaşlarına ulaşma olasılıkları 1,2 ila iki kat daha fazlaydı.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 56’sı, 90 yaş ve sonrasına kadar hayatta kaldı. Kasıtlı olarak kilo vermek, 90 yaşına kadar hayatta kalma şansını yüzde 83 oranında artırırken, hastalık, iştah kaybı veya stres nedeniyle istemeden kilo vermek ise yüzde 49 daha düşük olasılıkla ilişkilendirildi.

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