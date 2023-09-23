Korkutucu uyarı: Artan sıcaklıkların yarattığı tehdit giderek büyüyor

İngiltere'de son yıllarda soğuk hava nedeniyle ölen kişi sayısı, sıcak havaya göre dört kat daha fazla, ancak yeni rakamlar aradaki farkın kapanmaya başladığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar, 1988’den 2022’ye kadar İngiltere ve Galler’de sıcaktan dolayı 53 binden fazla, soğuktan ise 215 binden fazla ölümün meydana geldiğini tahmin ediyor.

İngiltere’de tarihsel olarak soğuktan çok daha fazla ölüm yaşanırken Ulusal İstatistik Ofisi sıcağa bağlı ölümlerin son yıllarda arttığını söyledi.

2022’de bu sayı 4.500’den fazlaydı; bu, analizdeki diğer tüm yıllardan daha çok çıktı.

Geçtiğimiz yıl, kayıtları 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanan Birleşik Krallık’taki en sıcak yıldı; bilim insanları, iklim ısındıkça gelecekte 40°C’lik yazların daha yaygın hale geleceği konusunda uyarmıştı.

RİSK ÜÇ KATINA ÇIKTI

Rakamlar, Londra’da sıcaklıklar 29°C’yi aştığında, ölüm riskinin, 9°C ile 22°C arasında olduğu zamana kıyasla üç katına çıktığını gösteriyor.

Galler’in tüm bölgelerinde 22°C’nin üzerinde ölüm riski artarken, 65 yaş üstü olanlar ise en savunmasız durumda. En büyük risk, sıcaklıkların 25°C’yi aşması veya eksi 5’in altına düşmesidir.

EVLERİN YALITILMASI GEREKİYOR

Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar yakın zamanda Birleşik Krallık’taki binaların insanları aşırı sıcaktan korumak için yenilenmesi gerektiğini belirten bir rapor yayınladı.

Büyük şehirler için aşırı ısınma riski “ısı adası etkisi” olarak adlandırılan olaydan dolayı daha fazla ve bu risk çevredeki kırsal bölgelere göre birkaç derece daha yüksek olabiliyor.

Kampanyacılar, milletvekilleri ve hayır kurumları da Hükümet’i, insanları kışın korumak ve enerji maliyetlerinden tasarruf etmelerine yardımcı olmak için evleri tamamen yalıtmaya çağırıyor.

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