Uzmanlar uyardı… Aşırı sosyal medya kullanımı, alkol sorunu demek

Yeni bir çalışmaya göre; her gün sosyal medyada 30 dakika veya daha fazla zaman harcayan gençler, aşırı içki tüketme riskiyle karşı karşıya.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar sosyal medyada fazla vakit geçirmenin gençler üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Son olarak araştırmacılar, 14 yaşındakilerin Facebook ve WhatsApp gibi uygulamalarda ne kadar süre harcadıklarını incelediler ve ardından bunu 17 yaşındaki içki alışkanlıklarıyla ilişkilendirdiler.

Genel olarak, günde en az 30 dakika boyunca sosyal medyada bulunanların düzenli olarak alkol tüketme ve aşırı içki içme olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Glasgow Üniversitesi araştırmasına Birleşik Krallık’ın dört bir yanından 8 binden fazla genç katıldı. Araştırmanın baş yazarı Dr Amrit Kaur Purba artık sosyal medya kullanımına ilişkin resmi tavsiyelerin yayınlanmasını istiyor:

“Çalışmamız sosyal medya kullanımının alkol kullanımı ve aşırı içki içme riskini artırabileceğini gösteriyor; kanıtlar gençlerin sosyal medyada ne kadar uzun süre vakit geçirirse 17 yaşına kadar alkol kullanma olasılıklarının da o kadar yüksek olacağını gösteriyor.

GÜNDE 2 VEYA DAHA FAZLA SAAT…

Bu bulgular, gençlerin sosyal medyada geçirmesi gereken sürenin uzunluğu konusunda daha iyi bir rehberlik oluşturmamız gerektiğine ve ayrıca alkolle ilgili içeriğin genç kullanıcılara nasıl görüneceğine ilişkin düzenlemelere öncelik vermemiz gerektiğini gösterdi.”

Her gün 30 ila 60 dakika arasında sosyal medyada vakit geçiren gençlerin ayda altı veya daha fazla kez alkol tüketme olasılıklarının yüzde 62 daha fazla olduğu ve 30 dakikadan daha az zaman harcayan gençlere kıyasla aşırı içki içme olasılıklarının da yüzde 51 daha fazla olduğu görülüyor.

Günde iki veya daha fazla saati sosyal medyada geçiren ergenlerin içki içme olasılıkları, internette 30 dakikadan daha az zaman harcayanlara göre neredeyse beş kat daha fazlaydı.

Araştırmacılar, gençlerin içkili tuhaflıklarını paylaşımlarında sergilemeleri ve popüler uygulamaların da onları alkolün pazarlanmasına ve reklamına maruz bırakması nedeniyle sosyal medyanın içki içmeyi teşvik edebileceğini söylüyor.

Birleşik Krallık’ta sağlık yetkilileri, 2019’da ekran başında kalma süresine ilişkin kılavuz yayınlamıştı. Sosyal medya kullanımının optimum miktarlarını destekleyecek yeterli kanıt olmamasına rağmen, telefonların geceleri çocukların yatak odalarının dışında bırakılması ve aile yemek zamanlarında kullanılmaması gerektiğini söylemişlerdi.