Uzmanlardan “çorap” uyarısı: Uyumadan önce bunu yapmayın

Sağlıklı bir gece uykusu, gün boyu zinde kalmanın da en büyük anahtarı... Aktif bir gün yaşayabilmek için ise, uzmanlar uyurken dikkat etmeniz gereken önemli bir noktaya işaret ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Araştırmacılar, hamamböceklerinde ve onların dışkılarında bulunan bakterilerin aynısını içerdiğini keşfetmelerinin ardından, insanları yatakta kirli çorap giymeyi bırakmaya çağırıyor.

Mattress Next Day’in araştırmasında, 1.017 İngiliz’in uyku alışkanlıkları hakkında anket yapıldı ve %18’inin uyurken çorap giydiği ortaya çıktı.

Çorap giyenlerin %70’inin de yatmadan önce yeni bir çift çorap giymediği, bunun yerine gün boyu giydikleri çorapla yattığı tespit edildi.

Araştırmacılar, sabah 7 ile akşam 23:00 arasında insanların giydiği kötü kokulu kumaşlardan örnek aldı ve bunların yarısının, insanlarda enfeksiyonlara neden olan bir bakteri türü olan pseudomonas aeruginosa’yı içerdiğini buldu.

Mattress Next Day uzmanları, “Genellikle solunum yollarını ve idrar yollarını enfekte ediyor ve akciğerlerde enfeksiyona neden oluyor. Kirlenen ve uygun şekilde temizlenmeyen nesnelere kolaylıkla yayılabilir.” açıklamasında bulundu.

EVDEKİ EN KİRLİ NESNE ÇIKTI

Araştırmacılar ayrıca bazı çorapların temizlenmemiş TV kumandalarından bile daha kirli olduğunu keşfetti, bu da cihazların “tuvaletten daha kirli” olduğu göz önüne alındığında potansiyel bir tehlike olarak görüldü.

Ulusal Sağlık Enstitüleri de, pseudomonas aeruginosa’nın hamamböceklerinde ve onların dışkılarında yaygın olarak bulunduğunu bildirdi.

Pseudomonas aeruginosa kolayca yayılır, bu nedenle kötü kokulu çorap giyenler bakterileri yataklarına aktarabilir ve bu da enfeksiyon potansiyelini büyük ölçüde artırır.

MANTAR OLUŞUMUNA DA NEDEN OLUR

Uzmanlar ayrıca ayaklarda yaklaşık 250.000 ter bezinin bulunduğunu, bunun da kirli çoraplarda nemin birikerek Sporcu Ayağı’na neden olabilecek mantar oluşumuna neden olabileceğini ekledi.

Araştırmacılar, çorapla uyumak isteyen kişilere yatmadan önce yeni bir çift giymelerini tavsiye etti.

Ayrıca herkesi, tüm bakterileri öldürmek için kirli çoraplarını 60 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yıkamaya çağırdılar.

İlginizi Çekebilir Yeni bulunan ilaç, antibiyotiğe dirençli süper bakterilere çözüm olabilir

İlginizi Çekebilir Bilim insanlarından et yiyen bakteri uyarısı