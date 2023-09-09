Uzmanlar uyardı: Yemek seçen çocuklar için tehlike

Hollandalı araştırmacılar, 4 ila 5 yaşları arasında pek çok yiyeceği yemeyi reddeden çocukların, seçici olmayan yaşıtlarına kıyasla 18 yaşına geldiklerinde daha az meyve, sebze, süt ürünleri ve balık yediklerini tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Appetite dergisinde yayınlanan çalışma, Güneydoğu Hollanda’da büyüyen yaklaşık 880 çocuktan toplanan sonuçlara dayanıyordu.

Maastricht Üniversitesi’nden araştırmacılar, 2007 yılında dört ile beş yaşlarındaki çocukların anneleriyle görüştü.

14 yıl sonra 2021 yılına gelindiğinde, şu anda 18-19 yaşında olan çocuklarla gıda alımları ve belirli ürünleri ne sıklıkla yedikleri hakkında konuşuldu.

Araştırmacılar, seçici çocukların, seçici olmayanlara göre büyüdüklerinde daha az meyve ve sebze yediklerini bildirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.

OBEZİTE RİSKİ ARTIYOR

Katılımcıların yeme alışkanlıklarını karşılaştıran araştırmacılar, sonuçların çocuklarda yemek yeme konusundaki seçiciliğin göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya çıkardığını söyledi.

Daha az sağlıklı meyve ve sebzenin yanı sıra balık gibi yağsız proteinlerin tüketilmesi, insanlarda obezite ve diğer birçok sağlık sorunu riskini artırabiliyor.

Araştırmacılar, “Bu nedenle seçici beslenme davranışı gösteren çocuklara dikkat edilmesini ve özenli yaklaşılmasını tavsiye ediyoruz” açıklamasında bulundular.

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