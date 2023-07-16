Veganlar için güzel haber: B12 vitamini eksikliği bitkisel yolla telafi edilebilir

Vegan beslenme biçimini takip edenler için çığır açacak gelişme... Yapılan bir araştırma, sağlıklı vegan diyetinde eksik olan ve hayati önem taşıyan B12 vitamini eksikliğini telafi edecek bir yöntem buldu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının yakın tarihli araştırmaları sayesinde, alglerden yapılan vitaminler, bitki bazlı diyetlerde eksik olan önemli besinin yerini almak için en etkili çözüm olduğunu kısa sürede kanıtlayabilir.

Batı diyetlerinde et ve süt içermeyen gıdaların popülaritesi, birçok insanı potansiyel olarak vitamin eksikliğine maruz bırakıyor. Özellikle, kan ve sinir hücresi üretiminde yer alan önemli bir besin maddesi olan B12 vitamini eksikliğinden muzdarip olabilirler.

Ancak Cambridge Üniversitesi araştırmacılar tarafından yapılan araştırma, soruna alışılmadık bir çözümün altını çizdi. Deneyleri, birçok alg türünün B12 biriktirmek için dikkate değer bir yetenek gösterdiğini ortaya koydu.

Üniversitede bitki metabolizması grubu başkanı Prof. Dr. Payam Mehrshahi, “B12 vitaminine dayalı takviyeler zaten mevcut, ancak bazıları etkili, bazıları değil. Vegan bir diyet uyguluyorsanız, B12 vitamini eksikliği riskiyle karşı karşıyasınız. Takviye alabilirsiniz ama yanlış tableti, yanlış takviyeyi alırsanız kendinize zarar vermeye devam edebilirsiniz” dedi.

B12 vitamini temel bir mikro besindir. Eksikliği kas güçsüzlüğü, uyuşukluk, mide bulantısı, kilo kaybı, yorgunluk ve kalp atış hızının artmasına neden olurken devam eden eksiklik, sonunda insanları anemi, kalp hastalığı ve diyabet gibi hastalıklara karşı duyarlı hale getirir.

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