Vücudu serinleten besinler

Güven, “Sıcaklarda düzenli su içmek, gölgeli ya da klimalı alanlarda bulunmak, duş almak ve ince giyinmek kadar su içeriği yüksek, az yağlı ve lifli besinleri tercih etmek de serinlemeye katkıda bulunur” dedi.

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Sıcaklarda vücuttan atılan sıvıyı yerine koyabilmek oldukça önemli. Dolayısıyla bu süreçte mutlaka uygun bir beslenme düzeni oluşturulmalı. Vücuttan atılan sıvının yerine konulmaması durumunda baş dönmesi, tansiyon düşmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. “Su içeren, sindirimi kolay yiyecekler vücudunuzun ısınmasını da azaltır” diyen Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, serinlemeye destek olan yiyecek ve içecekleri şöyle açıkladı:

BİR SIRALAMA YAPIN

Sıcak havalarda;

1- Su oranları yüzde 80-98 aralığında olabilen taze sebze ve meyveler beslenme listenizin ilk sıralarında yer alsın.

2- Isıtılmadan da yemesi keyifli olan zeytinyağlılar onu takip etsin.

3- Meyveli, yoğurtlu, yulaf/chia tohumlu smoothieler ara öğünlerde sizi serinletsin.

4- İçeceklerde sağlıklı tercihler yapın. Soğuk su, bol buzlu soğuk çay, bol buzlu sütlü kahveler, maden suyu sıcaktan her bunaldığınızda imdadınıza yetişsin.

ÖRNEK BESİNLER

KARPUZ/KAVUN+PEYNİR

Karpuz yüksek likopen içeriğiyle kuvvetli bir antioksidandır. Sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak kanser ve diyabet riskini azaltabilir. Beta-kriptoksantin içeriğiyle eklem iltihaplarıyla savaşır. Cildi güneşin zararlı ışınlarından korunmasına destek sağlar. Peynir gibi protein içeriği olan bir gıda ile tüketildiğinde de doygunluğunuz daha sağlamlaşır. Tam yağlı peynirlerin sodyum ve yağ içerikleri yüksektir. Yaz sıcaklarında sodyum önemli hale gelse de daha hafif olsun istiyorsanız az yağ içeren lor peynirini de tercih edebilirsiniz. Hatta ekmeksiz yapamayanlar menüye tam tahıllı ekşi mayalı bir ekmek de ilave edebilir.

AYRAN AŞI ÇORBA, HAYDARİ



Yoğurt sıcaklar da kan basıncının dengelenmesine, su kaybını önlemeye yardımcı olur. Nohut, buğday, nane, dereotu, kontrollü kaya tuzu ile birleşince de kolay yemek olur, tok tutar, bağırsakları çalıştırır. Atıştırmalıkların önüne geçer.

MERCİMEK KÖFTESİ, HUMUS/PİYAZ

Atıştırmalık ya da yemeklerin eşlikçisi olarak tam tahıllı galeta, tarhana cipsi, taco gibi tamamlayıcılar ile humus yaz akşamlarının tamamlayıcısı olabilir. Baharat çeşitleri, dereotu, nane, maydanoz gibi aromatik yeşillikleri, sarımsak, soğan ve zeytinyağının katkılarını da görmezden gelmeyelim. Piyaz da sıcaktan bunalmadan tüketeceğiniz bir alternatiftir. Marul da sıfır kalori besinlerdendir ve mercimek köftesinin lezzetini tamamlar.

MEYVELİ YOĞURT

Sıcak günlerin tatlı isteğini azaltıcı, bağırsakları çalıştırıcı ve kilo kontrolüne yardımcı alternatiftir. Soğuk yoğurt+şeftali+toz tarçın faydalı bir çözüm olabilir. Yoğurt protein, yağ yakımını destekleyen MCT yağı, kalsiyum, su sağlarken şeftali gibi mevsiminde olan diğer meyveler yüksek lif, kompleks karbonhidrat, polifenoller, çeşitli vitaminleri sağlayıp, sizi zinde tutacaktır. Yoğurtla karışımı güzel olan ve kompleks polisakkarit içerip tok kalmanıza yardımcı çilek ve yaz armudu da toz tarçın eşliğinde iyi alternatiflerdendir. Bu meyveler A, C ve E vitamini kaynağıdır. Düşük kalorilidir. Gözleri, bağırsakları ve bağışıklığı destekler. Potasyum içeriği yüksek olan diğer çoğu meyve gibi kan basıncını dengelemeye yardımcı olur, kemik kaybını azaltır. Tek başına soğuk tüketebilir, smoothie, sorbe, dondurma ya da soğuk çay alternatiflerinde kullanabilirsiniz.

SALATA ÇEŞİTLERİ

Ana öğün olacak; yeşillikli mevsim salataları sıcakların etkisini hafifletirken, sağlıklı beslenmenizi sağlar. Pratik alternatiflerden peynir çeşitli, haşlanmış yumurtalı mevsim salata çeşitleri ya da bol sebzeli kısır en iyi alternatiflerdendir.