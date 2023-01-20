Vücut geliştirme ilaçlarındaki tehlike… Sağlık için riskli

Son on yılda kullanımı on kat artan vücut geliştirme için alınan steroid ve diğer ilaçlar için uzmanlar uyardı. Özellikle karaciğer hastalıkları ile kanser riskini artırdığı ve ruh halini olumsuz etkilediği konusuna dikkat çektiler.

Sozcu.com.tr

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Akıl sağlığı ve bağımlılık hizmetleri grubu olan Priory’deki doktorlar, en az yarım milyon insanın vücut şeklini değiştirmek için uyuşturucu kullandığına inanıyor. Üstelik kullanıcıların kaslı görüntülerini paylaştıkları sosyal medyanın daha fazla kullanımı teşvik edebileceğini ileri sürüyorlar.

Priory, steroidlerin genç erkeklerde anksiyete ve depresyonun altında yatan bir neden olarak giderek daha fazla görülmesi nedeniyle doktorların bu konuda farkındalığı artırmak istediklerini söylüyor.

Dr William Shanahan da konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: “On yıl önce Birleşik Krallık’ta tahmini olarak 50 bin görüntü ve performans artırıcı ilaç kullanıcısı vardı, ancak bu sayının şimdi 50 binin çok üzerinde olmasından şüpheleniyoruz.”

BAĞIMLI HALE GELİYORLAR

Shanahan, ayrıca pek çok kullanıcının, artan kaygı düzeyleri ve depresyondan doğurganlık sorunlarına kadar önemli risklerin farkında olmadığını söylüyor: “Diğer olası komplikasyonlar arasında cinsel dürtü değişikliği, saldırganlık, ruh hali değişimleri ve saç dökülmesi yer alıyor.”

Ayrıca vücut geliştirme için kullanılan ilaç ve steroidlerin uzun vadeli etkileri arasında karaciğer hastalıkları da bulunuyor. Shanahan, alınan ilaçların bağımlılığa da neden olduğuna dikkat çekiyor: “Kullanıcılar ilaçlara fiziksel olarak bağımlı hale gelmeseler de uyuşturucuların onları nasıl gösterdiğine bağımlı hale gelebilirler. Korkarım, özellikle genç erkekler için bir sağlık krizine doğru gidiyoruz.”

ERKEKLERDE KULLANIMI DAHA YAYGIN

Dr. David McLaughlan da sosyal medyadaki videoların sıradan erkeklerin vücut görüntülerini çarpıttığını söyledi: “Birleşik Krallık’ta erkekler evlerinde oturuyor ve dünyayı bu çarpık mercekten görüyorlar. Ortalama yapılı adamlar, alışılmadık derecede küçük ve sıska olduklarını düşünüyorlar. Bazı raporlarda genç gençlerin uyuşturucu kullandığı ileri sürülüyor.”

Eski bir Love Island yarışmacısı olan 31 yaşındaki Tom Powell, geçen yıl steroid bağımlılığının onu meme küçültme ameliyatı olmaya ittiğini açıklamıştı. Powell yaşadıklarına rağmen yine de ilaçları almayı bırakmayacağını da söylemişti.

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