XBB 1.5 nedir, belirtileri nelerdir? XBB 1.5 belirtileri Covid 19 ile benziyor

XBB.1.5 şimdiye kadar tespit edilen en bulaşıcı Omicron alt varyantı olarak tehlike saçıyor ve içerdiği mutasyonlar sayesinde hızla yayılarak hücrelere tutunmasını, çoğalmasını sağlıyor. XBB.1.5 belirtileri COVID-19 türleri ile benzerlik taşırken yine en çok boğaz ağrısı, öksürük, ateş veya titreme görülüyor.

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Omicron alt değişkeni XBB.1.5, Amerika Birleşik Devletleri’nde hızla yayılmasının ardından bilim insanları arasında endişe yaratıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan verilere göre, XBB ve XBB.1.5’in 31 Aralık haftasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki COVID-19 vakalarının bir önceki haftaya göre %25,9’dan %44,1’ini oluşturduğu tahmin ediliyor. . DSÖ, dünya çapında 28 ülkede daha tespit edildiğini söyledi.

XBB. 1.5 NEDİR?

New York’taki Buffalo Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar şefi olan Dr. Thomas Russo, XBB.1.5’in Omicron’un bir alt varyantı olduğunu açıkladı.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nde kıdemli bilim insanı olan MD Amesh A. Adalja , bunun, Omicron’un BA.2 formunun iki türünün hibrit bir versiyonu olan XBB’nin bir yan ürünü olduğunu söylüyor .

Dr. Adalja, “Daha baskın hale geldi ve hatta daha bulaşıcı hale gelmek için daha da gelişti” diyor ve Singapur ve Kuzeydoğu ABD gibi yerlerde daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor.

XBB. 1.5 varyantı, iki farklı BA.2 varyantından ortaya çıkan oldukça bulaşıcı bir “rekombinant” varyant olarak tanımlanıyor.

Son iki ay içinde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan takip rakamları, XBB.1.5 varyantının şu anda ABD’deki vakaların %40’ından fazlasını oluşturduğunu gösterdi. XBB.1.5, vakaların yalnızca %6’sını oluşturuyor.

XBB.1.5 NE KADAR TEHLİKELİ?

DSÖ, şiddeti hakkında henüz herhangi bir veriye veya etkisine ilişkin klinik bir tabloya sahip olmadığını söyledi. Şiddetinin değiştiğine dair hiçbir belirti görmediğini, ancak artan bulaşabilirliğin her zaman bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Van Kerkhove, aşılar ve tedavilere atıfta bulunarak, “Dünya çapında daha fazla enfeksiyon dalgası bekliyoruz, ancak bunun daha fazla ölüm dalgasına dönüşmesi gerekmiyor çünkü karşı önlemlerimiz çalışmaya devam ediyor.”

XBB. 1.5 BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar, XBB. 1.5 varyantında COVID belirtilerinin değişmediğini söyledi, ancak grip benzeri semptomların, özellikle aşılanan ve güçlendirilmiş olanlarda daha az yaygın olduğunu kaydetti.

Ateş veya titreme

Öksürük

Nefes darlığı veya nefes almada zorluk

Tükenmişlik

Kas veya vücut ağrıları

Baş ağrısı

Yeni tat veya koku kaybı

Boğaz ağrısı

Tıkanıklık veya burun akıntısı

Mide bulantısı ya da kusma

İshal