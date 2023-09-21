Yabancılar hastanelere milyonlarca lira borç takmış

Sayıştay Başkanlığı’nın Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Döner Sermaye İşletmeleri 2022 Yılı Denetim Raporu’nda, yurt dışından gelen yabancı uyruklu hastaların herhangi sağlık güvencesi ve kimlik, tebligat, iletişim adreslerinin bulunmadığı için sağlık harcamalarının tahsil edilemediği ortaya çıktı.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sayıştay Başkanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Döner Sermaye İşletmeleri 2022 Yılı Denetim Raporu'nda, yabancı uyruklu hastaların herhangi sağlık güvencesi ve kimlik, tebligat, iletişim adreslerinin bulunmadığı için sağlık harcamalarının tahsil edilemediği ortaya çıktı. Bu kapsamda 477 milyon 332 bin 683 TL’lik borç oluştu.

Sayıştay raporunda, şu tespitlere yer verdi:

“Özel sağlık sigortası olmayan ve vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik alanında anlaşması bulunmayan turistik amaçlı gelen bazı yabancı ülke vatandaşlarının kimlik, iletişim, adres bilgileri bulunmadığı için Türkiye'deki sağlık tesislerinde tedavi görmeleri sonucu tahakkuk eden tedavi alacaklarının takibinde ve tahsilinde sorunlar yaşandığı ve turistin sağlığı kapsamında yabancı ülke vatandaşlarına sunulan 112 acil sağlık hizmeti bedellerinin takip ve tahsil işlemlerinin yapılamadığı görülmüştür.

Ayaktan ve yatarak tedavi alan hastalardan sağlık tesisinde ücretli muayeneleri gerçekleşmiş olan ya da sağlık tesisinin acil tıp kliniğine başvuran özel sağlık sigortası olmayan ve vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik alanında anlaşması bulunmayan yabancı ülke vatandaşlarının bazılarının kimlik bilgilerinin veya güncel tebligata elverişli adreslerinin bulunmaması sebebiyle sağlık hizmeti karşılığı tahakkuk eden tedavi alacaklarının takip ve tahsil edilemediği görülmüştür.”

Raporda, yabancı ülke vatandaşlarından tahakkuk eden tedavi ücretlerinin tahsilinde ciddi sorunlar yaşandığı, yasal takibin başlatılamadığı, bunun sebebinin de yabancı uyruklu hastaların kimlik belgesinin, iletişim bilgisinin ya da güncel tebligata elverişli adres bilgisinin olmamasından kaynaklandığı vurgulandı.

Raporda “Sağlık tesisleri tarafından tahsil edilemeyen yabancı uyruklu hastaların tedavi alacaklarına ilişkin olarak yasal takibin yapılabilmesi için il sağlık müdürlükleri hukuk ve muhakemat birimlerine dosyaların gönderildiği, ancak yasal süreç başlatabilmek için gerekli bilgi ve belgelerin olmaması sebebiyle herhangi bir işlem yapılamadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda 2022 yılına ilişkin Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmelerine ait konsolide kesin mizanda Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar Hesabının borç tutarının 477 milyon 332 bin 683 TL olduğu görülmüştür” ifadesine yer verildi.

ZAMANAŞIMI UYARISI

Sayıştay denetçileri, herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'deki sağlık tesislerinde tedavi görmeleri sonucu İdare lehine oluşan alacakların takip ve tahsilinin yapılması için kontrol mekanizması oluşturulması, kimlik bilgisi olmayan ya da kimlik bilgisi olmakla birlikte güncel ikamet adresleri bulunmayan yabancı ülke vatandaşlarından oluşan tedavi alacaklarının tahsil edilebilmesi için sağlık tesislerinin hukuk ve muhakemat birimlerinin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgi ve belgeleri temin etmesi ve alacakların zamanaşımına uğratılmaması konusunda Sağlık Bakanlığı'nı uyardı.