Yağ bezesi nasıl tedavi edilir? Yağ bezesi sıkılır mı?

Cilt altında yumuşak ve hareketli bir doku kitlesi olarak ortaya çıkan yağ bezeleri (lipom), genellikle zararsızdır ve ağrı yapmazlar ancak, bu tür oluşumlar bazen rahatsız edici veya estetik açıdan istenmeyen olabilir.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yağ bezeleri, vücudun farklı bölgelerinde görülebilir ve genellikle yavaş büyüme eğilimindedirler. İyi huylu olmalarına rağmen, bazı durumlarda tedavi gerekebilir. Tedavi seçenekleri, lipomun büyüklüğü, konumu ve hastanın tercihlerine bağlı olarak değişebilir.

YAĞ BEZESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi gerektiren durumlar genellikle kozmetik nedenlerle veya lipomun büyüklüğü veya konumu nedeniyle ortaya çıkar.

Yağ bezesi tedavi seçenekleri şunlar olabilir:

Gözlem: Küçük ve rahatsızlık vermeyen lipomlar sıklıkla gözlemlenir ve tedavi gerektirmez. Ancak lipomun büyümesi, ağrıya neden olması veya kozmetik olarak rahatsız edici olması durumunda müdahale gerekebilir.

Cerrahi Eksizyon: Lipomların çıkarılması için en yaygın yöntem cerrahi eksizyondur. Genellikle yerel anestezi altında yapılır ve lipom cerrahi olarak çıkarılır. Bu işlem, lipomun tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar. Eksizyon sonrası dikişler atılır ve iyileşme süreci takip edilir.

Liposakşın: Bu yöntemde, lipom yağ emme (liposuction) tekniğiyle çıkarılabilir. Liposakşın, genellikle daha küçük lipomları tedavi etmek için kullanılır ve cerrahi eksizyona göre daha az invazif bir yöntemdir. Ancak liposakşın yoluyla çıkarılan lipomlar zaman zaman geri dönebilir.

İğne Aspirasyonu: Bazı durumlarda, lipomu bir iğne aracılığıyla boşaltmak (aspirasyon) mümkün olabilir. Ancak bu yöntem, lipomun tekrar büyüme riskini artırabilir ve genellikle diğer tedavi seçenekleri tercih edilir.

Radyofrekans Ablasyon veya Lazer Tedavisi: Bazı uzmanlar, radyofrekans ablasyon veya lazer tedavisi gibi minimal invazif prosedürleri kullanarak lipomları tedavi etmeye çalışırlar. Ancak bu yöntemler daha fazla araştırma gerektiren yeni tedavi seçenekleridir.

YAĞ BEZESİ SIKILIR MI?

Hayır, yağ bezeleri sıkılmamalıdır. Yağ bezeleri, cilt altında biriken yağ hücrelerinin oluşturduğu küçük yumrulardır. Bu yumruların içinde bir kanal yoktur. Bu nedenle, yağ bezeleri sıkıldığında, yağ hücreleri dışarı çıkmaz ve beze daha da büyüyebilir. Ayrıca, yağ bezesi sıkılması enfeksiyon riskini de artırır.

Yağ bezesi tedavisi, bezenin boyutuna, konumuna ve semptomlarına bağlı olarak değişir. Küçük yağ bezeleri genellikle herhangi bir tedavi gerektirmez ve kendiliğinden kaybolur. Ancak, büyük veya ağrılı yağ bezeleri için aşağıdaki tedaviler kullanılabilir:

Sıcak kompres: Sıcak kompres, yağ bezesi içindeki kan akışını artırmaya ve küçülmesine yardımcı olabilir.

Basınç tedavisi: Basınç tedavisi, yağ bezesi üzerine bir bandaj veya bandaj uygulanarak yapılır. Bu, bezenin büyümesini yavaşlatmaya ve küçülmesine yardımcı olabilir.

İlaç tedavisi: Bazı durumlarda, yağ bezeleri için topikal veya oral ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, bezenin içindeki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Cerrahi tedavi: Büyük veya ağrılı yağ bezeleri için cerrahi tedavi gerekebilir. Bu işlemde, yağ bezesi cilt altından çıkarılır.

Yağ bezesi tedavisinde evde uygulanabilecek bazı yöntemler de vardır. Bu yöntemler, yağ bezesi küçülmesine yardımcı olabilir.

Aloe vera jeli: Aloe vera jeli, cilt iltihabını azaltmaya yardımcı olabilir. Yağ bezesi üzerine aloe vera jeli uygulayabilirsiniz.

Çay ağacı yağı: Çay ağacı yağı, antibakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Yağ bezesi üzerine birkaç damla çay ağacı yağı uygulayabilirsiniz.

Zerdeçal: Zerdeçal, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Yağ bezesi üzerine zerdeçal tozu veya zerdeçal macunu uygulayabilirsiniz.

Yağ bezeleri genellikle zararsızdır. Ancak, aşağıdaki durumlarda bir doktora görünmeniz gerekir:

Yağ bezesi ağrılı veya kaşıntılıysa

Yağ bezesi hızla büyüyorsa

Yağ bezesi cilt renginde değişiklik gösteriyorsa

Yağ bezesi etrafında kızarıklık veya şişlik varsa