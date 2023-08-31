Yapay zeka ile yemek borusu kanserinin evrelemesi anında yapılacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) bilim ekibi, geliştirdiği yapay zeka uygulamasıyla yemek borusu kanserinin evrelemesini saniyeler içinde yapabilecek. Van ve çevre illerde sık görülen bu kanserin evrelemesinde yapay zeka doğruluk oranını yükseltiyor.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve 6 kişilik bilimsel araştırma ekibi, son 2 yılda üzerinde çalıştıkları yapay zeka uygulamasıyla Van ve çevre illerinde yaygın olarak görülen yemek borusu kanserinin evrelemesini saniyeler içinde gerçekleştirebileceklerini duyurdu. Doç. Dr. Çelik, uygulamanın kullanıma hazır hale geldiğini belirterek, “Normalde tomografi görüntüleri radyoloji uzmanı tarafından yorumlanır. Geliştirdiğimiz bu yeni uygulama, tümör evrelemesini yapabiliyor ve bir radyoloğun yaptığı kadar doğru sonuçlar sunabiliyor” şeklinde açıklama yaptı.

YÜZDE 90’A YAKIN DOĞRULUK

Bölgede sıkça görülen yemek borusu kanserinin evrelemesi için, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Çelik önderliğinde bir ekip tarafından 2 yıl önce başlatılan çalışma sonuçlandı. Yapay zeka algoritmasıyla yemek borusu kanserlerinin evrelemesinde kullanılacak olan uygulamanın geliştirilmesi, 50 hastanın sonuçları üzerinde yapılan çalışma ile tamamlandı. Yapılan çalışmada, ‘T’ evresi yüzde 90’a yakın doğrulukla yapay zeka algoritması tarafından tahmin edildi.

VAN VE ÇEVRE İLLERDE SIKÇA GÖZÜKÜYOR

Van ve çevre illerinde yemek borusu ve mide kanserinin sıkça görüldüğünü belirten Doç. Dr. Çelik, normalde tomografi görüntülerinin radyoloji uzmanları tarafından yorumlandığını ifade etti. Geliştirilen yapay zeka uygulamasının tümör evrelemesini radyoloğun yaptığı kadar doğru bir şekilde gerçekleştirdiğini vurguladı. Yapay zeka algoritmasının sürekli gelişmeye açık olduğunu belirten Çelik, başlangıçta yüzde 70 olan doğruluk oranının zaman içinde yüzde 90’lara kadar çıktığını ifade etti.

Çalışmanın sonuçlarının uluslararası bir dergide yayınlandığını ve kabul gördüğünü söyleyen Doç. Dr. Çelik, ilerleyen dönemlerde bu yapay zeka uygulamasının belki cep telefonlarına bile indirilebileceğini ve görüntülerin hızlıca yorumlanabileceğini belirtti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin bilgisayar birimlerinin ve çalışanlarının desteğiyle geliştirilen bu uygulamanın daha da gelişeceğine inandığını dile getirdi. (DHA)

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