Yeni bir dil öğrenmek demans riskini beşte bir oranında azaltıyor

Yeni bir araştırma dil öğrenmenin demans riskini beşte bir oranında azaltacağını ileri sürdü.

Sozcu.com.tr

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Bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerdeki bozukluk olarak tanımlanan demansın herhangi bir tedavisi olmasa da önüne geçmek ve erken teşhis için pek çok çalışma yapılıyor. Bilim insanları sık sık sudoku, zekâ oyunları, fiziksel hareket ve hatta yeni bir dil öğrenmenin önemine dikkat çekerken araştırmalarla bu önerileri de destekleniyor.

Son olarak yeni bir araştırmada da farklı bir konuda eğitim almaya başlayan orta yaşlı kişilerde beş yıl sonra demans riskinin yüzde 19 daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, yaşları 40 ila 69 arasında değişen 282 bin İngiliz gönüllünün verilerini analiz etti ve onları yedi yıl boyunca takip etti.

Katılımcılara DNA’larına dayalı olarak demans için bireysel bir risk puanı verildi ve herhangi bir eğitim alıp almadıklarını belirttiler. Çalışma boyunca da hafıza testleri gibi bir dizi psikolojik ve bilişsel test uygulandı.

Araştırma boyunca yüzde 1,1’inde demans gelişti. Analiz, çalışmanın başında yetişkin eğitim sınıflarına katılan katılımcıların demans geliştirme riskinin, katılmayanlara göre yüzde 19 daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Bu insanlar akıcı zekâlarını (yeni durumları öğrenme, değerlendirme ve yönlendirme yeteneği) ve diyagram veya resim biçiminde sunulan sorunları çözme yeteneği olan sözsüz muhakeme yeteneğini ders almayanlara göre daha iyi korudular.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Ryuta Kawashima şunları söyledi: “Bir olasılık, entelektüel faaliyetlerde bulunmanın sinir sistemi üzerinde olumlu sonuçlar vermesi ve bunun da demansı önleyebilmesi.”

Araştırmacılar dil öğrenmek gibi yetişkinlerin aldığı eğitimlerin koruyucu etkisini kanıtlamak için daha fazla deneme yapılması çağrısında bulundu.

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