Yetersiz beslenmenin yol açtığı 22 sağlık sorunu

Tek tip diyetler ve hareketsiz yaşam tarzları sayesinde milyonlarca insan birçok farklı sağlık sorunları yaşıyor. Uzmanlar; diş eti kanaması, gece körlüğü hatta sinirlilik halinin bile yetersiz seviyede beslenmekten kaynaklanabileceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Doktorlar, insan vücudunun daha fazla demir, çinko, B12 vitamini ve diğer gerekli vitamin ve minerallere ihtiyaç duyabileceğini ama çoğu zaman insanların bunun farkında olmadığını söylüyor.

Örneğin diş etleriniz sık sık kanıyorsa, bu bir diş sorunundan ziyade C vitamini eksikliği olabilir. Zayıf bir beslenme programı uygulamak, kırılgan veya hasarlı tırnaklara bile neden olabilir.

Peki hangi semptomlar vücudunuzdaki hangi eksikliğe işaret ediyor olabilir? İşte vücudunuzun alarm verdiği tam 22 semptom…

1. YORGUNLUK

Yorgunluk, tıbbın tüm alanlarında en sık görülen şikayetlerden biri olarak birçok yaygın rahatsızlığın belirtisidir.

En sık görülen sebeplerinden biri demir eksikliğidir. Demir, vücudun kanda oksijen taşıyan bir madde olan hemoglobin oluşturması için çok önemli bir mineraldir. Demir eksikliği olan bir kişi, vücudunda kanda yeterince oksijen dolaşmadığı için kendini yorgun hissedebilir.

Uzmanlar, yorgunluğu gidermek için, demir alımını artıran bir diyete ek olarak sığır eti, kuzu eti, tavuk, ıspanak, brokoli, çilek ve karpuz gibi demir açısından zengin yiyecekleri öneriyor.

2. KEPEK

Kepek, kişinin kafa derisinin üst kısmındaki derinin kuru ve pullu hale gelerek pul pul dökülmesine neden olan bir durumdur.

Etlerde, kabuklu yemişlerde, tohumlarda ve birçok sebzede bulunan çinko, saç derisindeki cilt hücrelerini taze ve sağlıklı tutarak dökülmeyi önleyebilir.

3. SAÇ DÖKÜLMESİ

Kuru saç, geçici saç dökülmesine neden olabilir ve bu da benlik saygısını ve diğer sağlık sorunlarını etkileyebilir.



B3 ve B7 vitaminleri, saç derisinde kan dolaşımını kolaylaştırır, bu da saçı güçlü ve sağlıklı tutar. Her ikisi de fındık, tohum ve balıklarda bolca bulunur.

4. DÜZENSİZ KALP ATIŞI

Dolaşım sistemindeki çeşitli sorunlar düzensiz kalp atışlarına neden olabilir. Kalsiyum vücuttaki kan dolaşımı için çok önemlidir ve kalbin atmasına neden olan elektrik sinyallerini düzenlemeye yardımcı olur.

5. ZAYIF KEMİKLER

Yeterince güneş almamak kemiklerinizi kırılgan yapabilir. Güneşten cilt yoluyla emilen D vitamini eksikliği, vücudun kemiklerinin zayıfladığı bir durum olan kemik yumuşaması ile bağlantılıdır.

Bunun nedeni, D vitamininin vücudun iskeletinin yapı taşı olan kalsiyumu emme süreci için çok önemli olmasıdır.

6. KURU SAÇ

Protein saç sağlığının önemli bir parçasıdır. Saç, keratin adı verilen bir proteinden yapılır ve diyetinde keratin içermeyen bir kişi, saç sağlığını korumakta zorlanır. Tavuk, sığır eti ve kuzu eti gibi seçenekler hem protein hem de demir için mükemmel kaynaklardır.

7. KANAYAN DİŞ ETLERİ

Beslenme uzmanları, kanayan diş etlerinin diyetinizdeki bir soruna işaret edebileceği konusunda uyarıyor.

En çok portakal ve turunçgillerle ilişkilendirilen ancak brokoli, biber ve domateste de bulunan C vitamini, vücudun iyileşme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve kan damarlarının, kasların ve diğer dokuların büyümesini destekler.

8. GECE KÖRLÜĞÜ

Karanlıkta hiç görememek besin eksikliğinin bir işareti olabilir. Göze iyi gelecek olan A vitamini yeşil yapraklı sebzelerde, biberde, balıkta ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur.

9. UYUŞMUŞ PARMAKLAR

Şiddetli kalsiyum eksikliği olarak da bilinen hipokalsemi, kişinin parmaklarında uyuşma, karıncalanma hissi duymasına neden olabilir. Bunun nedeni, kandaki kalsiyumun sinir sağlığı için çok önemli olmasıdır. Beslenmeye kalsiyum ögelerini eklemek, uyuşma hissini geçirebilir.

10. SOĞUK EL VE AYAKLAR

Demir eksikliklerinden kaynaklanan anemi, soğuk el ve ayak semptomlarından da sorumlu olabilir.

Eldiven ve çorap kullanmak kişiyi kısa sürede sıcak tutmaya yardımcı olurken, demir açısından daha zengin meyve ve sebzeler zamanla sorunu çözebilir.

11. ŞİŞMİŞ DİL

Demir eksikliğinin bir başka belirtisi de, kişinin dilinin şişmesi ve iltihaplanması olan “anemi dili”dir. Kobalamin adı verilen B12 vitamini ağız sağlığı için çok önemlidir ve dil şişmesinden B vitamini eksikliği sorumlu olabilir.

12. YANAN AĞIZ SENDROMU

Yanan ağız sendromu, bir kişinin dilinde ve damağında yanma hissi hissetmeye başladığı bir durumdur.



Durumun farklı nedenleri arasında B12 vitamini ve demir eksiklikleri vardır. Ayrıca, vücuttaki hücrelerin kendilerini çoğaltmasına ve onarmasına yardımcı olmaktan sorumlu olan çinko eksikliğinden de kaynaklanabilir.

13. AFT

Ağzınızın içindeki ağrılı yaraların sebebi, yeterince iyi beslenememenizle alakalıdır. Ancak ağız içinde açılan bu yaralar, kişinin diyetinde diğer B vitaminlerinin eksik olduğunun da bir işareti olabilir. Balık, kırmızı et ve süt ürünleri, bu vitaminler için iyi kaynaklarıdır.

14. PÜRÜZSÜZ DİL

Tıbbi olarak glossit olarak bilinen pürüzsüz bir dil, nispeten zararsız olabilir ve gözden kaçabilir. Ancak aynı zamanda tehlikeli bir besin eksikliğine de işaret edebilir.

Folik asit olarak bilinen b9 vitamini, vücuttaki DNA ve RNA’nın gelişimi için çok önemlidir. Folik asit koyu yeşil sebzelerde, fındıkta, fasulyede ve balıkta bulunur.

15. KAŞIK TIRNAKLAR

Koilonychia adı verilen kaşık tırnak, bir kişi ciddi bir demir eksikliğinden muzdarip olduğunda ortaya çıkar.

Demir eksikliği nedeniyle vücuttaki oksijen akışının azalması, tırnakların yumuşamasına ve sonunda şeklini kaybetmesine ve içe doğru batmaya başlamasına neden olabilir.

16. TIRNAKLARDAKİ ÇİZGİLER

Bir kişinin besin eksikliği ile karşı karşıya olduğunun erken bir işareti de tırnaklardaki çizgilerdir.

Tırnaklardaki küçük girintili çizgiler genellikle diyabet, damar hastalığı ve diğer sağlık sorunları ile ilişkilendirilir.

Ancak, bazı durumlarda, bir kişinin diyetlerinde çinkoya daha fazla ihtiyaç duyduğunun bir işareti de olabilir. Çinko; istiridye, kırmızı et, tavuk ve avokado da bol bol bulunur.

17. KIRILGAN TIRNAKLAR

Kırılgan tırnaklar genel sağlığın kötü olduğunun bir işaretidir, ancak bilim insanları bunun bir kişinin özellikle iki besin maddesinden yoksun olduğunun bir işareti olduğuna dikkat çekiyor: demir ve biyotin.

Biotin, vücutta keratin oluşturan amino asitlerin seviyelerini artırır, bu aynı zamanda tırnakların güçlenmesine ve büyümesine de katkıda bulunur.

18. HUZURSUZ BACAK SENDROMU

Huzursuz bacak sendromu, genellikle çok ciddiye alınmayan ancak zayıflatıcı olabilen bir durumdur. Bu durum, bacaklarda rahatsız edici karıncalanma ve kaşıntı hislerinin kontrolsüz bir şekilde sallanmasına neden olduğunda ortaya çıkar. Yaşlı insanlarda çok yaygındır.

Beyindeki düşük demir seviyelerine bağlanan bu rahatsızlık için bilim insanları bunun, demirin beynin mutlulukla bağlantılı bir hormon olan dopamin üretiminde rol oynamasından kaynaklandığına inanıyor.

19. SİNİRLİLİK

Yeterince temel vitamin ve mineralleri almamak ruh sağlığınıza zarar verebilir ve sizi kötü bir ruh haline sokabilir.

B1 vitamini, tiamin, B6 ve D vitamininin kişinin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinirken kişinin diyetindeki eksiklikler sorunlara neden olabilir.

20. KAS SEĞİRMESİ

Hipokalemi, vücutta kişinin sinirlerinin ve kaslarının çalışmasına yardımcı olan bir elektrolit olan yeterli potasyum bulunmadığında ortaya çıkan bir durumdur.



Muz, potasyum eksikliği için en ünlü çözümdür ancak fasulye, patates ve yeşil sebzeler gibi diğer yiyecekler de mükemmel kaynaklardır.

21. MİDE BULANTISI

Sabahları düzenli olarak mide bulantısı yaşamak, diyetinizde daha fazla yeşillik ihtiyacınızın bir işareti olabilir.

Magnezyum, vücudun enerji seviyeleri ve kas ve sinir fonksiyonu ile bağlantılı temel bir mineral ve elektrolittir. Daha fazla ıspanak, brokoli ve fasulye tüketmek, bu sorunu çözmenin kolay bir yolu olabilir.

22. YAVAŞ İYİLEŞEN YARALAR

Hiç kabuk bağlamayan bir yaranız oldu mu? Bu, daha fazla portakal yemeniz gerektiği anlamına gelebilir.

Diş eti kanamasında olduğu gibi, diyette C vitamini eksikliği vücudun hasarlı dokuyu değiştirme ve onarma yeteneğine zarar verir. Bir kişi ciddi bir yaralanma geçirdiğinde, yeterli C vitamini yoksa vücudunun iyileşmesi önemli ölçüde daha uzun sürebilir.



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