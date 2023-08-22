Yıllar süren gaz sorununa botoksla çare buldu

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan genç bir kadın, botox enjeksiyonu sayesinde nihayet ilk "geğirmesini" yaşadı.

Sozcu.com.tr

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Geğirmeme sendromu isimli bir rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki Natalie Bickel, aralıksız yaşadığı şişkinlikler yüzünden çeşitli problemler yaşıyordu.

Sürekli gergin bir karınla yaşayan Bickel, kıyafetlerine de rahatça sığamıyordu. Rahatlamasının tek etkili yolu gaz çıkarmaktı ancak bunu yapamayan genç kadın, sonunda tedavi olmaya karar verdi.

Eşi Jacob’la, internette geğirmeme sendromunu araştıran kadın, tedavisinin mümkün olduğunu öğrendi.



Tıbbi olarak retrograd krikofaringeal disfonksiyon (R-CPD) olarak bilinen olağandışı durum, boğaza, özellikle de krikofaringeal kaslara yapılan botoks enjeksiyonu ile tedavi edilebiliyor. Bu, kası geçici olarak felç eder, gevşemesine ve gaz ceplerini serbest bırakmasına olanak tanır.

Artık gaz çıkarabilen Bickel, kendisiyle benzer sorunları yaşayanların da botoks tedavisini keşfetmesini istiyor.

Ancak tedavinin sorunu tamamen çözmediğini de itiraf ediyor. Hala ortalama bir insandan daha fazla nefes yutuyor, dolayısıyla genç kadın gelecekte daha fazla botoks enjeksiyonuna ihtiyaç duyabilir.

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