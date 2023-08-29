Yıllardır çocuk sahibi olamıyorlardı… Nedeni doktorlarını şoke etti

Çinli genç bir çift yıllarca çocuk sahibi olmaya çalışıp bir türlü başaramayınca bir kadın doğum uzmanına başvurdu. Doktorları, çiftin yaşadığı sorunun nedenini tespit ettiğinde ise şoke oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çocuk sahibi olmaya çalışan genç çift, bir türlü isteklerine kavuşamayınca doktora başvurdu. Çifti gören kadın doğum uzmanı Liu Hongmei, “Dört yıllık evliliklerine rağmen nasıl hamile kalınacağını bilmiyorlardı. Genel bilgiden bu kadar yoksun çift çok nadirdir” dedi.

Yaşları 24 ve 26 olan evli çift, dört yıl boyunca sürekli cinsel ilişkiye girmelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamayınca sonunda bir kadın doğum uzmanına başvurdu.

Doktor Liu, “Çift çok gençti; adam 26, kadın ise 24 yaşındaydı. Çok sağlıklıydılar ama dört yıldır evli olmalarına rağmen çocuk sahibi olamıyorlardı. Aileleri bu yüzden onlara çok fazla stres yaşatıyordu” diye anlatıyor.

Liu, kadının cinsel ilişkiyi alışılmadık derecede acı verici olarak tanımlaması üzerine bir şeylerin ters gittiğinden şüphelendiğini anlatıyor. Ardından da bu durumun bir rahatsızlığın işareti olduğunu düşünerek bazı testler yaptığını ve şoke edici bir gerçeğin ortaya çıktığını söylüyor: “Kadın bakireydi.”

Liu, kadını muayene ettikten sonra çiftin hamile kalamamasının, dört yıl boyunca yanlışlıkla anal seks yapmalarından kaynaklandığını keşfederken insanların cinsel bilgi eksikliğinin alışılmadık bir durum olmadığını söylüyor.

Liu, çifte cinsel eğitim el kitabı verdiğini ve birkaç ay sonra da kadının hamile kaldığını belirtti.

İlginizi Çekebilir Ünlü ürolog cinsel yaşamı öldüren 5 alışkanlığı sıraladı

İlginizi Çekebilir İklim değişikliği cinsel hayatlarını vurdu: Çiftleşecek erkek bulamayacaklar