Yüksek tansiyon sebebi: Günde 1 kadeh bile tüketmek sakıncalı

Akşam yemeklerinde bir kadeh şarap içmek bazı uzmanlarca önerilen bir rahatlama yolu olarak görülüyordu. Ancak yeni bir çalışma, alkol için "güvenli" bir sınır olmadığına ve alkolü tamamen bırakmanın kalbiniz için en iyisi olduğuna dair kanıtlar sundu.

Sozcu.com.tr

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ABD, Kore ve Japonya’da yaşayan yaklaşık 20.000 yetişkinden alınan veriler analiz edildi ve her gün sadece bir alkollü içki içmenin, içmeyenlere kıyasla kan basıncında artışla bağlantılı olduğunu ortaya çıktı.

Katılımcılara günde ne kadar alkol içtikleri soruldu ve bu, ortalama beş yıllık bir takip süresi boyunca kan basıncı okumalarıyla karşılaştırıldı.

Kan basıncı, insanlar yaşlandıkça arttı, ancak en büyük ve en hızlı artışlar, günde yaklaşık üç kadeh şaraba eşdeğer içen kişiler olarak tanımlanan, ağır içicilerde görüldü.

Bilim insanları, daha düşük seviyelerde içmenin de, zaman içinde kan basıncında önemli bir artışa yol açtığını bulduklarında “şaşırdıklarını” ekledi.



Amerikan Kalp Derneği dergisi Hypertension’da yayınlanan yeni bulgular, az miktarda alkolün bile genellikle kalp için kötü olduğuna dair artan bilimsel fikir birliğine ağırlık veriyor.

Çalışmanın baş yazarı ve Boston Üniversitesi’nde profesör olan Marco Vinceti, “Alkol içmeyenlere kıyasla düşük düzeyde alkol içen yetişkinlerde hiçbir yararlı etki bulamadık.”

“Zaten düşük seviyede alkol tüketmenin, hiç tüketmemeye kıyasla zaman içinde daha yüksek kan basıncı değişiklikleriyle bağlantılı olduğunu görünce biraz şaşırdık. Ağır içicilerde görülen kan basıncı artışından çok daha az olmasına rağmen.”

“Kan basıncındaki artışların tek nedeni kesinlikle alkol değil. Ancak bulgularımız anlamlı bir şekilde katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Alkol alımının sınırlandırılması tavsiye edilir ve bundan kaçınmak daha da iyidir.” dedi.

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