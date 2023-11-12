Yüz yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları yapın

Mizah duygusuna sahip olmak, yaşlanmanın zorluklarıyla uğraşırken işe yarayabilir ancak araştırmalar merakın uzun ömür için önemli bir özellik olduğunu ve mizah, iyimserlik veya inançtan daha hayati olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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İspanya’daki Madrid Complutense Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, merak duymanın uzun bir ömür için faydalı olduğu tespit edildi.

100 ile 107 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarla yapılan görüşmelerin sonuçları, katılımcıların dürüstlük, öğrenme sevgisi, şükran, zeka, aktif olma ve merak dahil olmak üzere 19 ortak özelliğe sahip olduklarını gösterdi.

Uzun yaşayan insanların özellikleri arasında neşeli olmak, dini inanca sahip olmak, cesaret ve mizah yer alıyordu. 100 yaşını aşan kişilerin başarılı akademik ve profesyonel kariyerlerinin olduğu, eğitimsiz olsalar bile zorlukların üstesinden gelen, kendi kendini yetiştirmiş problem çözücüler oldukları tespit edildi.

Bulguları Journal of Happiness Studies’de yayınlanan psikologlar, uzun yaşayan kişiler için “Öğrenmeyi seviyorlar, meraklılar ve iyi bir hafızaları var” dedi.

Uzun yaşamak isteyenlere önerilerde bulunan uzmanlar da, “Meraklı olun, yeni kültürler öğrenin, seyahat edin ve okuyun. Merak; bilme, seyahat etme, güncel olma arzusudur. Yeni bilgi ve öğrenme alanları bularak entelektüel açıdan aktif kalın.” yorumunu yaptı.

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