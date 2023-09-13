Zararlı olarak kabul ediliyordu: Karpuz çekirdeği efsanesi çürütüldü

Karpuz yerken siyah çekirdeklerini yutmak, sağlık açısından kötü sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle genellikle uzak durulması gereken bir hamle olarak görülür. Yapılan yeni bir araştırma, bu konuya açıklık getirdi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de yapılan araştırmalar karpuzun, ağrıyan kasları yatıştırma, cildi iyileştirme ve hatta kanser riskini azaltma gibi birçok sağlık yararı sunduğunu ortaya koydu.

Northwestern Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden uzmanlar, çekirdeklerin de sadece güvenli olmakla kalmayıp besleyici olduklarını söyledi.

Diyetisyen Lauren Manaker, “Karpuz çekirdekleri doğal bir manganez, fosfor, potasyum, protein, folat, esansiyel yağ asitleri, demir ve çinko kaynağıdır.”

“Manganez gibi farklı besinler beyin ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olurken, fosfor sağlıklı kemik oluşumuna yardımcı olur ve sindirimi iyileştirir.” açıklamasında bulundu.

YENMESİNDE BİR SORUN YOK

Northwestern Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde beslenme profesörü olan Christina Meyer-Jax’a göre meyve, hastalıkların önlenmesini ve genel sağlığı destekleyen önemli antioksidan besinler içerir.

Çekirdeklerin yenmesinde sağlık açısından bir sorun yoktur ama lezzetleri azdır ve çiğnenmeleri bazı karpuzlardaki olgunlaşmamış beyaz çekirdeklerden çok daha zordur.

Beslenme uzmanı Tammy Lakatos Shames de, “Her ikisini de yemek güvenli olsa da, çiğnemesi zor olduğu ve karpuzu yemeyi daha zahmetli hale getirdiği için çoğu insan siyah çekirdekleri tükürür.”

“Hem beyaz hem de siyah karpuz çekirdekleri lif içerir ve filizlenmiş karpuz çekirdekleri daha da fazla besinsel fayda sağlayabilir.” dedi.

Karpuz çekirdeklerindeki magnezyum enerji üretiminde, sinir fonksiyonlarında ve kan basıncının dengede tutulmasında önemli bir rol oynuyor.

Çekirdekler ayrıca kolesterol seviyelerini düşüren ve kalp krizi veya felç olasılığını azaltan yağ asitleri de içeriyor.

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