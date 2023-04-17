Apple WWDC 2023 için hazırlanıyor… İşte yeni ürünlerle ilgili tahminler

Apple'ın haziran ayında gerçekleştireceğini duyurduğu WWDC 2023 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) için hazırlıkları devam ederken teknoloji dünyasında da heyecan artıyor. Markanın, etkinlik sırasında duyuracağı yenilikler için de tahminler başladı.

Sozcu.com.tr

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Apple, her yıl WWDC etkinlikleri sırasında yeni gelişmelerden ve ürünlerden bahsederek teknolojiye de yön veriyor. Bu yılki etkinlikte ise markanın, şimdiye kadar gerçekleştireceği en büyük ürün lansmanlarından birini yapacağı konuşuluyor. Bunun en büyük nedeni karma gerçeklik başlığı olsa da şirketin görücüye çıkaracağı diğer yenilikler de merakla bekleniyor.

İşte etkinlikle ilgili tahminler…

Hiç şüphesiz etkinliğe bu yıl damga vuracak ürün karma gerçeklik başlığı olacak ancak ünlü markanın şu gelişmeleri açıklaması da beklentiler arasında:

Yeni bir xrOS işletim sistemi ve yazılım geliştirme kiti

Yeni MacBook’lar

iOS 17

iPadOS 17

macOS 14

watchOS 10 güncellemesi

Karma gerçeklik başlığı için şirketteki birçok yönetici, cihazın yavaş başlayacağına ancak sonunda iPhone’u değiştirme fırsatına sahip olacağına inanıyor. Yine de başlığın piyasaya çıkışından birkaç ay sonra satışa çıkması pek olası görünmüyor, bu da geliştiricilere karma gerçeklik uygulamaları ve hizmetleri oluşturmaları için zaman tanıyor.

Apple daha önce kulaklığı mart ayında tanıtıp eylül ayında da piyasaya sürmeyi planlamıştı; ancak bu planlar değişikliğe uğradı ve haziran ayında tanıtmayı planlıyor.

En azından bazı yeni dizüstü bilgisayarların WWDC’de duyurulacağı söylendi. Ancak haziran ayında gelecek modeller büyük olasılıkla yeni büyük M3 yongalarına sahip olmayacak. Bunun yerine, mevcut M2 işlemcilerle uyumlu bir şekilde çalışacaklar.

Ayrıca yeni makineler yeterince hızlı ulaşamıyor. Apple, geçen çeyrekte Mac sevkiyatlarında yüzde 40’tan fazla bir düşüş yaşadı ve bu, 22 yılı aşkın süredir yaşadığı en sert düşüş oldu.

ONSUZ İLK ETKİNLİKLERİ

Etkinliğin önemli olmasının bir diğer nedeni de şirketin iletişim yöneticisini kaybetmiş olması. Apple’ın medya stratejisini 18 yıldır yöneten ve İcra Kurulu Başkanı Steve Jobs’un bilgi akışını sıkı bir şekilde kontrol etmesine yardımcı olan Katie Cotton, bu ayın başlarında hayatını kaybetti. Yıllarca Apple’ın imajını yönetti ve medya etkinliklerine kimlerin davet edildiğini denetlemek de dahil olmak üzere basınla ilişkilerden sorumluydu; Apple geçen hafta Katie’nin vefatından derin üzüntü duyduğunu söyleyerek kaybını duyurmuştu. Şirket, onsuz ilk büyük etkinliğine imza atmaya hazırlanıyor.

Ayrıca şirket, önümüzdeki hafta Hindistan’da perakende mağazaları açıyor. Ülkedeki ilk mağazası Mumbai’deki Bandra Kurla Kompleksi’nde 18 Nisan’da, ikinci mağazası Yeni Delhi’nin Saket bölgesinde 20 Nisan’da açılıyor. Cook’un her iki etkinliğe de katılması bekleniyor. Hindistan, giderek Apple’ın en önemli bölgelerinden biri haline geldi. Ülke, Apple’ın satış grubunda daha fazla statü kazandı ve üretiminin bir kısmını da Çin’den devralıyor.

WWDC 2023,5 Haziran – 9 Haziran arasında California, Cupertino’daki Apple Park kampüsünde yüz yüze gerçekleşecek. İlk gün büyük açılış konuşması olacak, ardından hafta boyunca çevrimiçi geliştirici oturumları yapılacak.

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