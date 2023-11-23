Elon Musk’tan geri adım: X’e başlıklar yeniden geliyor

Elon Musk tartışma yaratan kararından döndü. Musk, X'te yayınlanan bağlantılar için makale başlıklarını yeniden görüntülenmeye başlayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ı satın aldıktan sonra platformda köklü değişiklikler yapan ve hatta adını bile değiştiren Elon Musk, bu defa geri adım atıyor.

Geçtiğimiz aylarda yeni adıyla X’te yayınlanan makale başlıklarını kaldıran Musk, çarşamba günü paylaştığı bir gönderide başlıkların yeniden geleceğini duyurdu.

Musk, ağustos ayında X’in estetiğini artıracağını ileri sürerek tüm makale başlıklarını kaldıracağını açıklamış ve bu tepki çeken kararını kısa bir sürede de uygulamaya almıştı. Ancak X’in patronu bu adımından geri dönme kararı aldı.

Musk, platformu Ekim 2022’de satın aldığından bu yana birçok değişiklik yaptı. Nisan ayında platformdaki ünlü kişilerin gerçekliğini doğrulayan mavi tikleri kaldırdı ve onun yerine Twitter Blue abonelik programını başlattı.

Daha sonra eylül ayında Musk, platformun tüm kullanıcılarına bir ödeme zorunluluğu getirebileceğini söyledi çünkü bunun devasa robot ordularıyla savaşmak için aklına gelen tek yöntem olduğunu belirtti.

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