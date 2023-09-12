iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

Apple, iPhone 15 serisini 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20:00'da tanıtacak. Etkinlikte, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere dört farklı model tanıtılması bekleniyor. Yeni iPhone'larda, önceki modellere göre birçok yenilik yer alacak. Bu yenilikler arasında, Dynamic Island, USB-C bağlantı noktası ve 48 megapiksel ana kamera öne çıkıyor. iPhone 15 fiyatı henüz açıklanmadı ancak vergilerle birlikte Türkiye fiyatının 60 bin lira üzerinde olması bekleniyor.

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Standart boyut

Apple, heyecanla beklenen iPhone 15 serisi yenilikleri ve özellikleri ile tanıtılacak. Akıllı telefon pazarında önde gelen markalardan olan iPhone’un yanı sıra Watch Series 9’un da tanıtılması bekleniyor. Tanıtım etkinliğinde, iPhone 15’in yenilikleri ilk kez gözler önüne serilecek ancak Türkiye’de başlıca merak konusu iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max fiyatı oldu.

İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İPhone 15 tanıtımı 12 Eylül 2023 Salı günü Türkiye saati ile 20.00'da yapılacak.

Apple akıllı telefon yanı sıra Apple Watch Series 9 serisi tanıtımını da gerçekleştirecek.

Bununla birlikte Apple, iPhone 15 ön siparişlerini gelecek hafta itibariyle almaya başlaması bekleniyor.

İPHONE 15 FİYATI NE KADAR?

Apple, iPhone 15 için resmi fiyat listesini yayınlamadı ancak yurt dışı teknoloji sitelerinde yayınlanan fiyat listelerine göre iPhone 15 serisinin en düşük fiyatlı modelinin 799 dolardan başlaması bekleniyor.

Türkiye'de şu sıralar iPhone 14 serisinin en düşük fiyatı 48 bin lira olurken, İphone 15’in başlangıç fiyatının 60 bin liranın üzerinde olması bekleniyor.

İPHONE 15 SERİSİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, iPhone 14 modelleriyle aynı boyutlarda, iki adet 6,1 inç iPhone ve iki adet 6,7 inç iPhone olmak üzere toplam dört iPhone 15 modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

6,1 inçlik iPhone'lardan biri standart iPhone 15 olurken, 6,7 inçlik modellerden biri de iPhone 15 “Plus” olacak. Diğer 6.1 ve 6.7 inçlik iPhone'lar daha üst seviye ve daha pahalı “Pro” modeller olacak.

Tüm iPhone 15 modellerinde Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktasının olmasını bekleniyor.

Dynamic Island'ın iPhone 15 Pro'ya ek olarak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için de mevcut olacağı bekleniyor.

Apple, geliştirilmekte olan kendi modem çipleri tam olarak hazır olmadığından yeni cihazlar için Qualcomm modem çiplerini kullanmayı planlıyor, ayrıca Vision Pro kulaklığıyla entegrasyon için yeni UWB çipleri bekliyoruz. Standart iPhone 15 modelleri, iPhone 14 Pro modellerinde bulunan A16 çipine yükseltme alırken, iPhone 15 Pro modelleri ise daha hızlı ve daha verimli 3 nanometre A17 çiplerini kullanacak. Pro modellerinde ayrıca titanyum çerçevelere, daha ince çerçevelere ve daha kavisli cihaz kenarlarına sahip bazı küçük tasarım değişikliklerine yükseltme yapılması bekleniyor. iPhone 15 Pro Max'in ayrıca gelişmiş yakınlaştırma özellikleri için periskop lens teknolojisine sahip olması bekleniyor.

iPhone 15 modellerinin pembe ve turuncu, beyaz, siyah ve yeşil/sarı karışımı bir mercan rengi olan mavi renkte satışa sunulacağı öne sürüldü.

Apple'ın Touch ID'yi ekran altı bir çözüm kullanarak amiral gemisi iPhone'larına geri getirmeyi düşündüğüne dair devam eden söylentiler olsa da iPhone 15 modellerinin Touch ID'yi içermesi beklenmiyor ve Face ID'yi kullanmaya devam edecek.

USB-C bağlantı noktalarına sahip iPhone 15 Pro modelleri daha yüksek hızlı veri aktarımlarını desteklerken standart iPhone 15 modelleri, Lightning ile aynı olan USB 2.0 hızlarını kullanmaya devam ederek Pro modellerine avantaj sağlayacak.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, f/1,6 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel Ana kamera ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel Ultra Geniş kameraya sahip olacak. Ana kamera, iPhone 14 Pro modellerinde kullanılan sensöre göre bir iyileştirme olan tamamen yeni bir Sony görüntü sensörüne sahip olacak ancak Ultra Geniş lens için herhangi bir iyileştirme beklenmiyor.

Apple'ın iPhone 15 için periskop yakınlaştırma lensi kullanma planına dair söylentiler bulunuyor. iPhone 15 Pro standart zoom lensine sahip olacak, iPhone 15 modelleri ise Wide ve Ultra Wide lenslerle sınırlı olacak.

Periskop lens teknolojisi, standart bir telefoto lensle mümkün olanın ötesinde optik yakınlaştırma yetenekleri sunarak 5x ve hatta 10x optik yakınlaştırmaya olanak tanır . Mevcut Pro modelleri 3x yakınlaştırmayla sınırlı olduğundan, periskop mercekle iPhone'un yakınlaştırma yetenekleri önemli ölçüde artacak.

Apple, 5G iPhone'ların piyasaya sürülmesinden bu yana yaptığı gibi, 2023 iPhone 15 serisi için de Qualcomm'un 5G modem çiplerini kullanacak. Apple'ın 2023 gibi yakın bir zamanda kendi şirket içi modem çiplerini kullanabileceği yönünde söylentiler vardı ancak teknoloji en erken 2024 yılına kadar hazır olmayacak.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın, iPhone 14 ve 14 Plus'takiyle aynı miktarda RAM olan 6 GB RAM'e sahip olması bekleniyor.